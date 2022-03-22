Юрист Соловьёв поддержал необходимость наказания за фейки о госорганах России за рубежом
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По мнению юриста, Россия находится в условиях «довольно жёсткой и бескомпромиссной» информационной войны.
«В разы активизировалась интенсивность создания и распространения не соответствующей действительности информации, касающейся всего, что связано с нашей страной в целом», — считает эксперт.
Он добавил, что «ложь становится всё чудовищнее и беззастенчивее», поэтому, как отметил Соловьёв, вполне понятно, что Россия должна «эффективно противостоять» этим вызовам.
«Уверен, что скорейшее вступление закона в силу станет мощным профилактическим инструментом и отрезвит как внешнего противника, так и внутренних провокаторов», — отметил собеседник RT.
Ранее стало известно, что депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки к УК, а также изменения в Кодекс об административных правонарушениях, в соответствии с которыми устанавливается ответственность за распространение недостоверной информации о работе государственных органов России за рубежом.