Юрист Соловьёв поддержал необходимость наказания за фейки о госорганах России за рубежом

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с RT поддержал принятие Госдумой поправок об ответственности за фейки о госорганах России за рубежом.

По мнению юриста, Россия находится в условиях «довольно жёсткой и бескомпромиссной» информационной войны.

«В разы активизировалась интенсивность создания и распространения не соответствующей действительности информации, касающейся всего, что связано с нашей страной в целом», — считает эксперт.

Он добавил, что «ложь становится всё чудовищнее и беззастенчивее», поэтому, как отметил Соловьёв, вполне понятно, что Россия должна «эффективно противостоять» этим вызовам.

«Уверен, что скорейшее вступление закона в силу станет мощным профилактическим инструментом и отрезвит как внешнего противника, так и внутренних провокаторов», — отметил собеседник RT.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки к УК, а также изменения в Кодекс об административных правонарушениях, в соответствии с которыми устанавливается ответственность за распространение недостоверной информации о работе государственных органов России за рубежом.