Госсекретарь США Блинкен признал военные успехи России в Донбассе

Госсекретарь США Энтони Блинкен признал, что России удалось добиться военных успехов в Донбассе.

«Недавние сообщения о том, что Россия достигла ограниченных военных успехов в восточной части Украины, вызывают беспокойство в Европе и за её пределами относительно того, в каком направлении развивается ситуация», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим глава американской дипломатии отметил, что они имеют лишь тактическое, а не стратегическое значение.

Ранее офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко сообщил об освобождении Золотого-3 и Золотого-4 в ЛНР.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об освобождении села Катериновка в республике.

В посёлке Метёлкино завершается финальный этап зачистки, часть украинских военных добровольно сложили оружие.