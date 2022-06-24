Госсекретарь США Блинкен признал военные успехи России в Донбассе

Короткая ссылка
Госсекретарь США Энтони Блинкен признал, что России удалось добиться военных успехов в Донбассе.
Госсекретарь США Блинкен признал военные успехи России в Донбассе
  • AP

«Недавние сообщения о том, что Россия достигла ограниченных военных успехов в восточной части Украины, вызывают беспокойство в Европе и за её пределами относительно того, в каком направлении развивается ситуация», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим глава американской дипломатии отметил, что они имеют лишь тактическое, а не стратегическое значение.

Ранее офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко сообщил об освобождении Золотого-3 и Золотого-4 в ЛНР. 

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об освобождении села Катериновка в республике.

В посёлке Метёлкино завершается финальный этап зачистки, часть украинских военных добровольно сложили оружие.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить