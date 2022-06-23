Офицер Народной милиции ЛНР Марочко сообщил об освобождении Золотого-3 и Золотого-4

Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко сообщил об освобождении Золотого-3 и Золотого-4 в ЛНР. Об этом информирует РИА Новости.

«Золотое-3 и Золотое-4 — там уже находятся наши подразделения», — сказал он.

Марочко уточнил, что указанные населённые пункты были освобождены утром 23 июня.

По его словам, идёт плановая боевая работа в Золотом-2 и Золотом-1, «этот населённый пункт освобождается».

«Населённый пункт Горское — также работают в этом районе наши подразделения, но говорить именно на данную минуту, что он освобождён, преждевременно», — заявил он.

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что населённые пункты Золотое и Горское в Луганской Народной Республике взяты в блокаду.