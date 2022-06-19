Кадыров: в посёлке Метёлкино в ЛНР завершается финальный этап зачистки

В посёлке Метёлкино в ЛНР завершается финальный этап зачистки, часть украинских военных добровольно сложили оружие, другие «уничтожаются на месте», сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Этот посёлок имел важное стратегическое значение для ВСУ, так как отсюда украинские нацисты имели возможность прорваться в Северодонецк и отвлечь силы российских войск от завода «Азот». Но не тут-то было. Посёлок зачищен от националистов, мин и «секретов», — написал он в Telegram.

Кадыров поблагодарил помощника главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинова и личный состав чеченских спецподразделений.

Также он выразил признательность 2-му корпусу Народной милиции ЛНР за «качественную и результативную работу».

18 июня Кадыров сообщил, что подразделения спецназа «Ахмат» совместно с 2-м корпусом Народной милиции ЛНР освободили посёлок Метёлкино.

По его словам, посёлок являлся важной стратегической точкой для украинских военных, так как минимум шесть подразделений Вооружённых сил Украины его обороняли.