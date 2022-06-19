Кадыров: в посёлке Метёлкино в ЛНР завершается финальный этап зачистки
«Этот посёлок имел важное стратегическое значение для ВСУ, так как отсюда украинские нацисты имели возможность прорваться в Северодонецк и отвлечь силы российских войск от завода «Азот». Но не тут-то было. Посёлок зачищен от националистов, мин и «секретов», — написал он в Telegram.
Кадыров поблагодарил помощника главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинова и личный состав чеченских спецподразделений.
Также он выразил признательность 2-му корпусу Народной милиции ЛНР за «качественную и результативную работу».
18 июня Кадыров сообщил, что подразделения спецназа «Ахмат» совместно с 2-м корпусом Народной милиции ЛНР освободили посёлок Метёлкино.
По его словам, посёлок являлся важной стратегической точкой для украинских военных, так как минимум шесть подразделений Вооружённых сил Украины его обороняли.