Кадыров сообщил, что в посёлке Метёлкино находились бойцы шести подразделений ВСУ

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Примыкающий к Северодонецку посёлок Метёлкино в Луганской Народной Республике являлся важной стратегической точкой для украинских военных, так как минимум шесть подразделений Вооружённых сил Украины его обороняли, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Кадыров сообщил, что в посёлке Метёлкино находились бойцы шести подразделений ВСУ
  • РИА Новости

«В одном маленьком посёлке оказались как минимум шесть разных подразделений Украины, в числе которых и специальные подразделения. Несомненно, это была важная стратегическая точка для ВСУ, которая позволила бы атаковать наших ребят с фланга», — написал он.

Кроме того, в Метёлкино бойцы обнаружили шевроны националистического подразделения «Правый сектор»*.

18 июня Кадыров сообщил, что подразделения спецназа «Ахмат» совместно со вторым корпусом Народной милиции ЛНР освободили посёлок Метёлкино.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

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