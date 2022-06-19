Кадыров сообщил, что в посёлке Метёлкино находились бойцы шести подразделений ВСУ
- РИА Новости
«В одном маленьком посёлке оказались как минимум шесть разных подразделений Украины, в числе которых и специальные подразделения. Несомненно, это была важная стратегическая точка для ВСУ, которая позволила бы атаковать наших ребят с фланга», — написал он.
Кроме того, в Метёлкино бойцы обнаружили шевроны националистического подразделения «Правый сектор»*.
18 июня Кадыров сообщил, что подразделения спецназа «Ахмат» совместно со вторым корпусом Народной милиции ЛНР освободили посёлок Метёлкино.
* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).