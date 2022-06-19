Кадыров сообщил, что в посёлке Метёлкино находились бойцы шести подразделений ВСУ

Примыкающий к Северодонецку посёлок Метёлкино в Луганской Народной Республике являлся важной стратегической точкой для украинских военных, так как минимум шесть подразделений Вооружённых сил Украины его обороняли, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«В одном маленьком посёлке оказались как минимум шесть разных подразделений Украины, в числе которых и специальные подразделения. Несомненно, это была важная стратегическая точка для ВСУ, которая позволила бы атаковать наших ребят с фланга», — написал он.

Кроме того, в Метёлкино бойцы обнаружили шевроны националистического подразделения «Правый сектор»*.

18 июня Кадыров сообщил, что подразделения спецназа «Ахмат» совместно со вторым корпусом Народной милиции ЛНР освободили посёлок Метёлкино.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).