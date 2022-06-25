Минобороны: подразделения ЛНР и ВС России полностью освободили Северодонецк и Боровское

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Подразделения Народной милиции ЛНР и ВС России полностью освободили Северодонецк, Боровское, Вороново и Сиротино, заявил официальный представитель российского Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Минобороны: подразделения ЛНР и ВС России полностью освободили Северодонецк и Боровское
  • РИА Новости
  • © Виктор Антонюк

«Подразделениями Народной милиции Луганской Народной Республики при поддержке российских войск под командованием генерала армии Сергея Суровикина в результате успешных наступательных действий полностью освобождены города Северодонецк и Боровское, населённые пункты Вороново и Сиротино Луганской Народной Республики», — сказал Конашенков.

Он также заявил, что территория завода «Азот» в Северодонецке контролируется силами ЛНР.

Попытка противника превратить промышленную зону предприятия «Азот» в упорный очаг сопротивления сорвана, подчеркнул Конашенков.

Глава подконтрольной украинской стороне Луганской областной администрации Сергей Гайдай сообщил, что Вооружённые силы Украины будут отведены от Северодонецка.

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