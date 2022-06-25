Кадыров сообщил, что промышленная зона Северодонецка взята под контроль силами ЛНР и России
- РИА Новости
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«Вся территория к востоку от реки Северский Донец находится под контролем союзнических сил, это: жилой сектор и промышленная зона Северодонецка, включая завод «Азот» (из подвалов выведены все мирные жители, которых использовали в качестве живого щита), аэропорт Северодонецк, селение Боровское», — написал он в Telegram.
Ранее 25 июня Кадыров сообщил, что с территории завода «Азот» в Северодонецке освобождены 800 мирных жителей.