Кадыров сообщил, что промышленная зона Северодонецка взята под контроль силами ЛНР и России

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что промышленная зона Северодонецка в ЛНР, включая завод «Азот», контролируется союзническими силами.

«Вся территория к востоку от реки Северский Донец находится под контролем союзнических сил, это: жилой сектор и промышленная зона Северодонецка, включая завод «Азот» (из подвалов выведены все мирные жители, которых использовали в качестве живого щита), аэропорт Северодонецк, селение Боровское», — написал он в Telegram.

Ранее 25 июня Кадыров сообщил, что с территории завода «Азот» в Северодонецке освобождены 800 мирных жителей.