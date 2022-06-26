В ЛНР заявили, что около 500 мирных жителей остаются на заводе «Азот» в Северодонецке

Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Кирилл Генсер сообщил, что около 500 мирных жителей остаются на территории химкомбината «Азот» в Северодонецке в ЛНР.

«На территории завода «Азот», который находится в Северодонецке, остаются ещё мирные жители — порядка 500 человек», — цитирует его РИА Новости.

По словам Генсера, на данный момент эвакуация гражданских небезопасна, но при первой возможности они будут вывезены с предприятия.

Утром 26 июня посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что около 250 человек эвакуированы с завода «Азот» в Северодонецке.

Он добавил, что 25 июня с завода были вывезены около 200 мирных жителей.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что территория завода «Азот» в Северодонецке контролируется подразделениями Народной милиции ЛНР.