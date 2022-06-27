Народная милиция ЛНР: завод «Азот» в Северодонецке почти не пострадал и скоро заработает

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире телеканала «Соловьёв LIVE» заявил, что предприятие «Азот» в Северодонецке практически не пострадало и вскоре сможет начать работу на благо республики.

«Предприятие «Азот» при всех тех боевых событиях, которые происходили, практически не пострадало... Это означает, что данное предприятие скоро заработает на благосостояние Луганской Народной Республики», — цитирует его ТАСС.

Ранее в ЛНР сообщили об эвакуации более 500 мирных жителей с завода «Азот» в Северодонецке.

25 июня Министерство обороны России сообщило, что территория завода «Азот» контролируется подразделениями Народной милиции ЛНР.