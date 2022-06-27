Народная милиция ЛНР: завод «Азот» в Северодонецке почти не пострадал и скоро заработает
- РИА Новости
«Предприятие «Азот» при всех тех боевых событиях, которые происходили, практически не пострадало... Это означает, что данное предприятие скоро заработает на благосостояние Луганской Народной Республики», — цитирует его ТАСС.
Ранее в ЛНР сообщили об эвакуации более 500 мирных жителей с завода «Азот» в Северодонецке.
25 июня Министерство обороны России сообщило, что территория завода «Азот» контролируется подразделениями Народной милиции ЛНР.