Народная милиция ЛНР: завод «Азот» в Северодонецке почти не пострадал и скоро заработает

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Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире телеканала «Соловьёв LIVE» заявил, что предприятие «Азот» в Северодонецке практически не пострадало и вскоре сможет начать работу на благо республики.
Народная милиция ЛНР: завод «Азот» в Северодонецке почти не пострадал и скоро заработает
  • РИА Новости

«Предприятие «Азот» при всех тех боевых событиях, которые происходили, практически не пострадало... Это означает, что данное предприятие скоро заработает на благосостояние Луганской Народной Республики», — цитирует его ТАСС.

Ранее в ЛНР сообщили об эвакуации более 500 мирных жителей с завода «Азот» в Северодонецке.

25 июня Министерство обороны России сообщило, что территория завода «Азот» контролируется подразделениями Народной милиции ЛНР.

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