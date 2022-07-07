«Идёт реальная борьба»: что может стоять за принятием и отменой резонансного приказа Генштаба ВСУ

Генштаб украинской армии отменил нашумевший приказ о запрете военнообязанным покидать место жительства без разрешения военкомата. Об этом сообщил главкомом ВСУ Валерий Залужный. По словам военачальника, документ отправлен на доработку, хотя и не нарушал права граждан. Напомним, приказ вызвал бурное возмущение в украинском обществе. Владимир Зеленский заявил, что документ якобы не был с ним согласован, и пообещал разобраться. Эксперты уверены, что ситуация с приказом Генштаба — результат конфликта между Зеленским и Залужным. По мнению политологов, украинский лидер пользуются любой возможностью, чтобы подорвать авторитет главкома ВСУ и переложить на него ответственность за поражения в Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на своей странице в Facebook* сообщил об отмене Генштабом ВСУ приказа о запрете военнообязанным покидать место жительства без разрешения военкомата. По словам военачальника, резонансный документ ожидает доработка.

Залужный подчеркнул, что законодательная база Украины не обеспечивает эффективных мобилизационных механизмов. Вместе с тем он пояснил, что документ изначально касался исключительно внутренней работы территориальных центров комплектования (ТЦК) и социальной поддержки (СП) и не ограничивал права граждан.

Однако публикация сообщения Генштаба в сети повлекла за собой многочисленные манипуляции, разночтения и незаконные действия по препятствованию перемещению граждан, что стало основанием для дискредитации армии и военно-политического руководства Украины, отметил Залужный.

«Поэтому начальником Генштаба ВСУ с целью недопущения дальнейших манипуляций вокруг этого вопроса принято решение об отмене действия порядка с отправкой на доработку. Обновлённый документ будет разработан на основе изменений в законах Украины и подзаконных нормативно-правовых актах, регулирующих перемещение граждан в условиях военного положения», — сказал главком ВСУ.

«Вызывает беспокойство»

Напомним, днём 5 июля Генштаб ВСУ разместил на своей странице сообщение о разработке нового порядка предоставления разрешения гражданам на выезд за пределы места жительства с момента объявления мобилизации и в военное время. Документ касался украинцев, состоящих на учёте в ТЦК и СП.

Военное ведомство заявило, что разрешение на выезд будет выдаваться на срок от 30 суток до одного года. При этом оно не предоставило подробную информацию о том, как можно получить разрешение и при каких обстоятельствах гражданин может свободно уехать из населённого пункта, где он состоит на учёте.

Обучение новобранцев на Украине

© Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

В качестве обоснования Генштаб ссылался на нормы закона «О воинской обязанности и военной службе», которые действуют с 1992 года.

Тем не менее документ вызвал бурную критику со стороны общественности и политических сил Украины. В частности, депутат пропрезидентской партии «Слуга народа» Роксолана Пидлас назвала решение Генштаба ВСУ глупостью, которая «вызовет социальный взрыв и крах экономики».

Сомнения в законности и адекватности документа на своей странице в Facebook высказал и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. По мнению чиновника, авторы приказа пренебрегли принципом верховенства права и создали реальную угрозу соблюдению конституционных прав и свобод граждан.

«Вызывает беспокойство отсутствие в приказе чёткой регламентации относительно границ региона, для выезда за пределы которого требуется такое разрешение, и цели такого выезда. Не предусмотрены приказом и экстренные случаи, когда выезд для военнообязанного является неотложным и не требует промедлений (смерть или болезнь родных, срочные командировки по работе и т. п.)», — написал Лубинец.

Также по теме «Средства устрашения»: Лавров призвал Запад осознавать ответственность за гибель мирных жителей Донбасса Западные образцы вооружений применяются киевским режимом в качестве средств устрашения мирного населения Украины, прежде всего...

На фоне негативного общественно-политического резонанса в обращении к гражданам вечером 5 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Генштаб действовал без его ведома, и пообещал разобраться в ситуации.

«Я поручил министру обороны, начальнику Генерального штаба, главнокомандующему вооружёнными силами доложить мне все детали во время завтрашнего очередного заседания ставки Верховного главнокомандующего — одним из пунктов повестки дня. Я обещаю народу разобраться с этим. И прошу в дальнейшем Генеральный штаб не принимать без меня подобных решений», — сказал Зеленский.

По информации украинских СМИ, заседание, о котором сообщил президент Украины, состоялось 6 июля. На нём Зеленский заслушал доклад Залужного по нашумевшему приказу Генштаба и поручил отменить его.

Причины разночтений

По мнению опрошенных RT экспертов, противоречивые заявления относительно приказа о запрете военнообязанным покидать место жительства без разрешения военкомата — следствие конфликта между Зеленским и Залужным.

«Причина разночтений — в конфликте президента Украины и главкома ВСУ. Мне трудно сказать, кто на самом деле одобрил этот документ. Это мог быть и сам Зеленский, который является Верховным главнокомандующим и последнее время взял на себя фактически управление вооружёнными силами», — заявил в беседе с RT заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев.

Политолог не исключает, что таким образом Зеленский переложил ответственность на военную верхушку Украины, включая Залужного. А после появления крайне негативной реакции общества украинский лидер решил заявить, что документ не был с ним согласован.

Президент Украины Владимир Зеленский на совещании с военными

© president.gov.ua

«Вполне вероятно, что сейчас обеляется решение самого Зеленского, которое вызвало резкую отрицательную реакцию в обществе. Мы наблюдаем, что в условиях военного положения на Украине усиливаются тоталитарные тенденции. В целом это на руку Зеленскому. И этот приказ с запретом покидать место жительства без распоряжения военкомата — в русле политики украинского лидера», — рассуждает Евсеев.

В разговоре с RT президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко высказал точку зрения, что инициатива спорного приказа всё же принадлежала Генштабу ВСУ. По мнению эксперта, Зеленский попросту воспользовался негативной реакцией общества для дискредитации Залужного и других украинских военачальников.

«Я бы не стал говорить, что мы наблюдаем спектакль, разыгранный украинским президентом. Нашумевший документ Генштаба отражает реалии военного положения Украины и направлен на удовлетворение её мобилизационных нужд. Конечно, непопулярность этого приказа в обществе понятна и объяснима. Как мне кажется, Зеленский лишь поддержал возникшее общественное недовольство», — предположил Ищенко.

Как полагает эксперт, в ситуации с приказом Генштаба ВСУ Зеленский попытался напомнить, что является гарантом Конституции, выступив в роли защитника прав граждан от «грубых посягательств» на них военного руководства.

«Внутренняя борьба»

На публичном уровне официальные лица Украины отрицают проблемы во взаимодействии между Зеленским и командованием ВСУ. 6 июля, после заседания с руководящим составом вооружённых сил, президент заявил журналистам, что резонансный приказ Генштаба якобы не повлиял на отношения с военной верхушкой.

«Что касается возможных недоразумений между мной и Генштабом, то никаких недоразумений нет. Это мелкая ошибка по сравнению с тем большим единством, которое мы демонстрируем перед лицом российской угрозы. Это просто мелочь. Это ни о чём», — цитирует Зеленского «Украинская правда».

Однако эксперты уверены, что подобное заявление президента Украины призвано скрыть возрастающую глубину конфликта с командованием ВСУ, который уже несколько недель обсуждается в СМИ и Telegram-каналах.

«Между Зеленским и Залужным идёт реальная борьба за поддержку общества. Никто из киевского режима не собирается брать ответственность за тяжёлые поражения в Донбассе и невозможность переломить ситуацию на других направлениях», — подчеркнул Ростислав Ищенко.

О разногласиях из-за проблем на фронте в конце июня ТАСС заявил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв.

«Появилась информация, что Зеленский узнаёт у Залужного, почему войска не хотят воевать, почему войска не отбивают Северодонецк и Лисичанск и почему так много в армии водителей, поваров и связистов», — сказал Киселёв.

Через несколько дней аналогичную информацию в своём Telegram-канале распространил экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива. Политик утверждает, что Зеленский отдал поручение начальнику Департамента контрразведки СБУ Александру Покладу «найти или сформировать кейс обвинений» в адрес Залужного в связи с потерей территорий.

Украинские военнослужащие

© Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

«В офисе Зеленского хорошо понимают, что в ближайшее время нужен козёл отпущения для общества, в котором всё больше растёт недовольство и недоверие к власти», — написал Кива.

По словам экс-депутата, военное командование Украины осведомлено о готовящихся провокациях со стороны офиса президента и готовит «контрмеры». В частности, военачальники вступили в переговоры с Петром Порошенко, который является фигурантом дела о госизмене. Кива считает, что на Украине «начинается активная фаза внутренней борьбы».

Также по теме Планы на дотации: как в Киеве рассчитывают получать финансовую помощь после вступления в ЕС Украина после своего вступления в ЕС будет запрашивать у Брюсселя дотации, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба. По его словам, в...

Помимо поражений на фронте, ещё одним поводом для критики Залужного стал дефицит бронежилетов в частях ВСУ. Об этом ранее сообщили нелояльные офису президента украинские журналисты Юрий Бутусов и Сергей Высоцкий.

Они напомнили, что согласно украинскому законодательству за снабжение армии непосредственную ответственность несёт министр обороны. Этим человеком является не имеющий воинского звания Алексей Резников. Однако Зеленский не отзывается о его работе в негативном ключе.

С точки зрения Ищенко украинский лидер ищет любую возможность, чтобы подорвать авторитет Залужного, в том числе в войсках. Однако такой конфликтный подход может серьёзно ослабить моральный дух ВСУ.

Владимир Евсеев полагает, что Зеленский осознаёт неминуемость военной катастрофы, но его первостепенной целью является успех в нарастающей внутренней борьбе.

«Зеленский в очередной раз стремится зачистить политическое поле от любых конкурентов. Сейчас ему важно снять с себя вину, не вызвать агрессию у националистов и убедить людей, что в поражениях виновато исключительно командование ВСУ», — резюмировал Евсеев.

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.