«Средства устрашения»: Лавров призвал Запад осознавать ответственность за гибель мирных жителей Донбасса

Западные образцы вооружений применяются киевским режимом в качестве средств устрашения мирного населения Украины, прежде всего Донбасса, заявил Сергей Лавров. Глава МИД России подчеркнул, что Запад должен осознавать свою ответственность за государственный террор Зеленского и его команды, приводящий к гибели гражданских. Накануне при обстреле украинскими силовиками центра Донецка погибли три человека, в том числе 10-летняя девочка.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ложными утверждения Киева о том, что российская армия якобы наносит удары по своим же городам, чтобы сорвать поставки Западом оружия на Украину.

«Если коротко — врут. И факты хорошо известны, факты эти предъявляются нашим министерством обороны на ежедневной основе», — сказал Лавров.

Он также призвал страны Запада осознавать свою ответственность за гибель гражданских лиц в Донбассе, против которых используются зарубежные образцы вооружений.

«Западные страны должны, конечно, осознавать свою ответственность, независимо от того, как и что толкует Зеленский и его команда, Запад должен осознавать свою ответственность за гибель мирных жителей, прежде всего, в Донбассе, в других частях Украины, где киевский режим использует эти вооружения против мирного населения, в качестве средств устрашения, по большому счёту — это государственный террор», — добавил глава внешнеполитического ведомства.

5 июля украинские силовики обстреляли Киевский и Петровский районы Донецка, в результате чего погибли трое мирных жителей, в том числе 10-летняя девочка, ещё двое получили ранения. Следственный комитет России устанавливает личности украинских военных, причастных к обстрелу.

Ликвидирован командир белорусского батальона ВСУ

Белорусский националист Иван Марчук, принимавший участие в боевых действиях в Донбассе на стороне Украины, ликвидирован под Лисичанском, сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко. По данным украинских СМИ, он командовал одним из батальонов полка имени Кастуся Калиновского.

«Подтверждена информация о том, что в районе Лисичанска ликвидирована большая группа националистов, в том числе белорусский националист Иван Марчук с позывным Брест», — цитирует Марочко РИА Новости.

В Белоруссии в отношении членов батальона Калиновского в марте было возбуждено уголовное дело о соучастии в вооружённом конфликте на территории зарубежного государства.

«В целом подчеркну, что эти «белорусские батальоны» и «формирования», так широко разрекламированные в интернете, по сути являются группами отщепенцев, которых используют для реализации очередного медийного проекта», — говорил глава Совета Безопасности Белоруссии Александр Вольфович в интервью изданию «СБ — Беларусь Сегодня».

Публикация данных ГУР МО Украины

Хакерская группировка RaHDit опубликовала данные 1 тыс. сотрудников Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, сообщает РИА Новости. Отмечается, что сведения были добыты благодаря изъянам в защите сетей Центрального управления ГУР на острове Рыбальский в Киеве.

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В списке — данные на представителей посольских резидентур в РФ, Индии, Австрии, Вьетнаме, ЮАР, Италии, Турции, Иране, а также на кураторов военной разведки в Польше, Венгрии, Болгарии и Словакии, инструкторов по диверсионному делу и представителей спецподразделений по ведению агентурной и силовой разведки.

«Материалы, судя по моей информации, не вызывают сомнений», — заявил РИА Новости источник в одной из российских спецслужб.

Применение комплексов «Ступор»

Российские электромагнитные комплексы «Ступор» впервые были успешно применены в ходе спецоперации на Украине — на западе Донецкой Народной Республики — против дронов украинских военнослужащих, сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

Он отметил, что электромагнитные «ружья» демонстрируют достаточно высокую эффективность применения и удобны в использовании.

«С помощью наведения прицела на объект и простым нажатием на кнопку «Ступор» глушит управляющий сигнал между оператором и беспилотником, после чего украинский дрон нейтрализуется и принудительно садится в нужное место. Необходимость таких переносных антидронов стала очевидна в связи с большим количеством БЛА и различных небольших коптеров, применяемых ВСУ», — сказал собеседник агентства.

«Ступор» — первое отечественное ружьё-антидрон. Данный тип вооружения отличается необычайной простотой в применении, так как не требует специальных навыков и опыта. При облучении от четырёх до 25 секунд БПЛА медленно опускается на поверхность.