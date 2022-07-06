ТАСС: российские комплексы «Ступор» впервые применили в спецоперации

Российские электромагнитные «ружья», которые используют для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БЛА), впервые применили в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

«Российские электромагнитные комплексы «Ступор» впервые были успешно применены в ходе спецоперации на Украине против украинских дронов», — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, аппараты достаточно эффективны и удобны в использовании.

Он также рассказал, что «Ступор» при наведении прицела на объект и нажатии кнопки глушит управляющий сигнал между оператором и беспилотником. После этого удаётся нейтрализовать украинский дрон и заставить его сесть в нужном месте.

Ранее вице-премьер России Юрий Борисов в Госдуме заявил, что российская армия с начала военной спецоперации на Украине бесперебойно получает всё необходимое.

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что предприятие уже приступило к созданию серийных ракет «Сармат».