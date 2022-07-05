Борисов заявил о бесперебойном снабжении армии России
- РИА Новости
«Россия ведёт специальную военную операцию уже четыре месяца в условиях колоссального санкционного давления. Всё это время наша армия получает всё необходимое, предприятия работают бесперебойно», — цитирует его РИА Новости.
Он также добавил, что нагрузка на российский оборонно-промышленный комплекс существенно возросла.
«В целях гарантированного обеспечения поставок вооружения и боеприпасов необходимо оптимизировать работу ОПК и предприятий, являющихся частью кооперационных цепочек, на что и направлены разработанные правительством поправки», — указал вице-премьер.
Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмирий Рогозин заявил, что предпрятие уже приступило к созданию серийных ракет «Сармат».