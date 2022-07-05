Борисов заявил о бесперебойном снабжении армии России

Короткая ссылка
Вице-премьер России Юрий Борисов в Госдуме заявил, что российская армия с начала военной спецоперации на Украине бесперебойно получает всё необходимое.
Борисов заявил о бесперебойном снабжении армии России
  • РИА Новости

«Россия ведёт специальную военную операцию уже четыре месяца в условиях колоссального санкционного давления. Всё это время наша армия получает всё необходимое, предприятия работают бесперебойно», — цитирует его РИА Новости.

Он также добавил, что нагрузка на российский оборонно-промышленный комплекс существенно возросла.

«В целях гарантированного обеспечения поставок вооружения и боеприпасов необходимо оптимизировать работу ОПК и предприятий, являющихся частью кооперационных цепочек, на что и направлены разработанные правительством поправки», — указал вице-премьер.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмирий Рогозин заявил, что предпрятие уже приступило к созданию серийных ракет «Сармат».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить