Борисов заявил о бесперебойном снабжении армии России

Вице-премьер России Юрий Борисов в Госдуме заявил, что российская армия с начала военной спецоперации на Украине бесперебойно получает всё необходимое.

«Россия ведёт специальную военную операцию уже четыре месяца в условиях колоссального санкционного давления. Всё это время наша армия получает всё необходимое, предприятия работают бесперебойно», — цитирует его РИА Новости.

Он также добавил, что нагрузка на российский оборонно-промышленный комплекс существенно возросла.

«В целях гарантированного обеспечения поставок вооружения и боеприпасов необходимо оптимизировать работу ОПК и предприятий, являющихся частью кооперационных цепочек, на что и направлены разработанные правительством поправки», — указал вице-премьер.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмирий Рогозин заявил, что предпрятие уже приступило к созданию серийных ракет «Сармат».