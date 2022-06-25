Рогозин: «Роскосмос» уже приступил к созданию серийных ракет «Сармат»

Предприятия «Роскосмоса» уже приступили к созданию серийных межконтинентальных баллистических ракет «Сармат». Об этом заявил гендиректор корпорации Дмитрий Рогозин.

«Мы уже приступили к созданию серийных ракет. Мы исходим из того, что, как уже и было сказано президентом (России Владимиром Путиным. — RT), мы до конца года должны будем поставить первый полк в Ужуре Красноярского края на боевое дежурство», — заявил Рогозин.

По его словам, в настоящее время идёт подготовка ко второму лётно-конструкторскому испытанию «Сармата».

20 апреля на космодроме Плесецк из шахтной установки был проведён успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».

Путин заявил, что первые тяжёлые межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат» заступят на боевое дежурство в конце года.