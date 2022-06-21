Путин: первый «Сармат» заступит на боевое дежурство в конце года

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Первые тяжёлые межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат» заступят на боевое дежурство в конце года, заявил президент России Владимир Путин.
Путин: первый «Сармат» заступит на боевое дежурство в конце года
  • РИА Новости
  • © Министерство обороны РФ

По его словам, испытания оружия прошли успешно.

«Планируется, что уже в конце года первый такой комплекс встанет на боевое дежурство», — сказал Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений.

  • Путин: первый «Сармат» заступит на боевое дежурство в конце года

20 апреля на космодроме Плесецк из шахтной установки был проведён успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».

Генеральный директор корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин отметил, что МБР может разрушить половину берега континента.

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