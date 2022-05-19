Рогозин рассказал о разрушительной силе российской ракеты «Сармат»

Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Сармат» может разрушить половину берега континента, заявил генеральный директор корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

Соответствующее заявление он сделал на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание».

«Такая ракета может снести половину берега континента, который нам не понравится», — передаёт его слова РИА Новости.

В конце апреля Дмитрий Рогозин в эфире программы «Соловьёв LIVE» заявил, что российская корпорация построит 46 боевых комплексов стратегического назначения «Сармат».

20 апреля на космодроме Плесецк из шахтной установки был проведён успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».