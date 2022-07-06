Хакеры RaHDIt опубликовали данные украинских разведчиков
По информации РИА Новости, проблемы в защите сетей Центрального управления ГУР на острове Рыбальский в Киеве помогли в формировании базы данных.
В комментарии отмечается, что планируется серия публикаций.
В числе раскрытых разведчиков числятся представители посольских резидентур в России, Индии, Австрии, во Вьетнаме, в ЮАР, Италии, Турции, Иране.
Кроме того, предоставлены данные на кураторов военной разведки в Польше, Венгрии, Болгарии и Словакии, инструкторов по диверсионному делу и представителей спецподразделений по ведению агентурной и силовой разведки.
Ранее стало известно, что российская хакерская группа RaHDIt обнародовала данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины.
Хакер российской группы RaHDIt на условиях анонимности заявил, что рассекреченная информация о 700 сотрудниках Службы безопасности Украины сильно ослабила эту спецслужбу.