Хакеры RaHDIt опубликовали данные украинских разведчиков

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Хакеры RaHDIt выложили в открытый доступ данные 1 тыс. сотрудников Главного управления разведки (ГУР) военного ведомства Украины.

По информации РИА Новости, проблемы в защите сетей Центрального управления ГУР на острове Рыбальский в Киеве помогли в формировании базы данных.

В комментарии отмечается, что планируется серия публикаций.

В числе раскрытых разведчиков числятся представители посольских резидентур в России, Индии, Австрии, во Вьетнаме, в ЮАР, Италии, Турции, Иране.

Кроме того, предоставлены данные на кураторов военной разведки в Польше, Венгрии, Болгарии и Словакии, инструкторов по диверсионному делу и представителей спецподразделений по ведению агентурной и силовой разведки.

Ранее стало известно, что российская хакерская группа RaHDIt обнародовала данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины.

Хакер российской группы RaHDIt на условиях анонимности заявил, что рассекреченная информация о 700 сотрудниках Службы безопасности Украины сильно ослабила эту спецслужбу.

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