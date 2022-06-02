Хакер RahDIt заявил, что рассекреченная информация о 700 сотрудниках СБУ ослабила спецслужбу

Хакер российской хакерской группы RahDIt на условиях анонимности заявил, что рассекреченная информация о 700 сотрудниках Службы безопасности Украины сильно ослабила эту спецслужбу.

Об этом сообщило РИА Новости.

«То, что мы эти данные опубликовали, сильно ударило по конкретным сотрудникам, это ослабило возможности работы СБУ», — сказал он.

По его словам, эти сотрудники уже не смогут въехать в Россию, так как опубликованы их фотографии.

Хакер добавил, что также указанные сотрудники украинской спецслужбы не смогут выдавать себя перед украинскими гражданами за «представителей России» и устраивать какие-то провокации, поскольку «уже даже граждане Украины будут понимать, что это представители СБУ».

Днём ранее сообщалось, что российская хакерская группа RaHDIt обнародовала данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины.