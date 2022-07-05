Следователи установят украинских силовиков, причастных к гибели девочки в Донецке

Короткая ссылка
Российские следователи установят личности украинских военных, причастных к обстрелу Донецка, в результате которого 5 июля погибла десятилетняя девочка.
Следователи установят украинских силовиков, причастных к гибели девочки в Донецке
  • РИА Новости

«По имеющимся данным, в результате обстрела украинскими силовиками Киевского и Петровского районов Донецка погибли трое мирных жителей и ещё двое получили ранения. В результате удара украинских военнослужащих по центру Донецка также погибла 10-летняя девочка», — говорится в сообщении СК.

Следователи расследуют обстоятельства преступлений против мирных граждан и «устанавливают украинских силовиков, причастных к их совершению, для привлечения к уголовной ответственности».

5 июля центральный, Ворошиловский район Донецка подвергся обстрелу со стороны украинской армии. Погибла десятилетняя девочка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить