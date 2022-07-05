Следователи установят украинских силовиков, причастных к гибели девочки в Донецке

Российские следователи установят личности украинских военных, причастных к обстрелу Донецка, в результате которого 5 июля погибла десятилетняя девочка.

«По имеющимся данным, в результате обстрела украинскими силовиками Киевского и Петровского районов Донецка погибли трое мирных жителей и ещё двое получили ранения. В результате удара украинских военнослужащих по центру Донецка также погибла 10-летняя девочка», — говорится в сообщении СК.

Следователи расследуют обстоятельства преступлений против мирных граждан и «устанавливают украинских силовиков, причастных к их совершению, для привлечения к уголовной ответственности».

5 июля центральный, Ворошиловский район Донецка подвергся обстрелу со стороны украинской армии. Погибла десятилетняя девочка.