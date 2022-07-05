Мэр: в Донецке в результате обстрела Ворошиловского района со стороны ВСУ погибла девочка

Центральный Ворошиловский район Донецка подвергся обстрелу со стороны украинской армии, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Погибла десятилетняя девочка.

«Под обстрелами ВФУ находится Ворошиловский район Донецка. Зафиксированы прилёты по адресам: ул. Челюскинцев, 45, 48», — говорится в сообщении мэра города в Telegram.

В другом сообщении уточняется, что в Ворошиловском районе «в результате обстрела ВФУ погибла десятилетняя девочка».

Ранее 5 июля штаб территориальной обороны ДНР заявил, что в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны вооружённых формирований Украины погибли два человека.