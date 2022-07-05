Мэр: в Донецке в результате обстрела Ворошиловского района со стороны ВСУ погибла девочка

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Центральный Ворошиловский район Донецка подвергся обстрелу со стороны украинской армии, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Погибла десятилетняя девочка.
Мэр: в Донецке в результате обстрела Ворошиловского района со стороны ВСУ погибла девочка
  • © Telegram-канал официального сайта ДНР

«Под обстрелами ВФУ находится Ворошиловский район Донецка. Зафиксированы прилёты по адресам: ул. Челюскинцев, 45, 48», — говорится в сообщении мэра города в Telegram.

В другом сообщении уточняется, что в Ворошиловском районе «в результате обстрела ВФУ погибла десятилетняя девочка».

Ранее 5 июля штаб территориальной обороны ДНР заявил, что в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны вооружённых формирований Украины погибли два человека.

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