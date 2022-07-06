В ВГА Запорожской области призвали военнообязанных жителей уехать в освобождённые города

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Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов призвал военнообязанных жителей региона выехать на освобождённые от украинских вооружённых формирований территории, чтобы избежать мобилизации в ВСУ.

По словам Рогова, в центре Запорожья люди в форме военнослужащих ВСУ вручают повестки в армию жителям региона.

Он рассказал, что на подконтрольной ВСУ территории Запорожья военнообязанным мужчинам запретили выезд за пределы области. Уехать, как уточнил Рогов, теперь можно только при наличии специального разрешения районного или городского военкомата.

«Дорогие земляки, будьте осторожны. Не получайте повестки, не находитесь по адресу регистрации, где вас могут легко найти. Если есть возможность, уезжайте из города на освобождённую территорию», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские военные разместили казарму на территории ДК автозавода в городе Запорожье.

В мае глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что украинские националисты заставляют взять в руки оружие даже пожилых людей. 

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