МО России: ВСУ оборудовали казарму в ДК автозавода в Запорожье

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Украинские военные разместили казарму на территории ДК автозавода в городе Запорожье, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
МО России: ВСУ оборудовали казарму в ДК автозавода в Запорожье
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

«В Запорожье в здании Дворца культуры автозавода (Соборный проспект) боевики вооружённых формирований Украины оборудовали казарму», — сказал Мизинцев на брифинге.

Отмечается, что на территории предприятия размещены опорный пункт, склады с вооружением, тяжёлая бронетехника и РСЗО.

Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы расчёта ПТРК «Корнет» по замаскированной огневой позиции украинской бронетехники на заброшенном предприятии.

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