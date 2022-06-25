МО России: ВСУ оборудовали казарму в ДК автозавода в Запорожье
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«В Запорожье в здании Дворца культуры автозавода (Соборный проспект) боевики вооружённых формирований Украины оборудовали казарму», — сказал Мизинцев на брифинге.
Отмечается, что на территории предприятия размещены опорный пункт, склады с вооружением, тяжёлая бронетехника и РСЗО.
Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы расчёта ПТРК «Корнет» по замаскированной огневой позиции украинской бронетехники на заброшенном предприятии.