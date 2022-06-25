Вооружённые силы России поразили два склада боеприпасов ВСУ

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Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские вооружённые силы поразили два склада боеприпасов ВСУ.
Вооружённые силы России поразили два склада боеприпасов ВСУ
  • РИА Новости

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены живая сила и военная техника в 284 районах, два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районе Волчеяровки Луганской Народной Республики», — сказал он.

По словам Конашенкова, также были поражены артиллерийские и миномётные подразделения в 43 районах.

Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы расчёта ПТРК «Корнет» по замаскированной огневой позиции украинской бронетехники на заброшенном предприятии.

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