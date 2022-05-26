Кадыров заявил, что на Украине заставляют взять в руки оружие даже пожилых жителей
- РИА Новости
- © Саид Царнаев
Он заявил, что, согласно показаниям украинских пленных, власти Украины «выхватывают прямо из своих домов простых тружеников и отправляют их на передовую» и «всё это ради отчётности перед НАТО».
Кадыров добавил, что, как рассказали пленные, «украинские националисты буквально похищают местных жителей и заставляют взять в руки оружие для сопротивления российским военнослужащим».
«Причём забирают бандеровцы не только молодых парней, но даже пожилых жителей», — сказал глава Чечни.
Ранее помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов заявил, что украинские военнослужащие в Донбассе убили свою раненую девушку-снайпера.
22 мая Верховная рада проголосовала за продление военного положения на Украине на три месяца — до 23 августа.
Также на этот период продлён срок действия мобилизации на Украине.