Кадыров заявил, что на Украине заставляют взять в руки оружие даже пожилых жителей

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что украинские националисты заставляют взять в руки оружие даже пожилых жителей. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Он заявил, что, согласно показаниям украинских пленных, власти Украины «выхватывают прямо из своих домов простых тружеников и отправляют их на передовую» и «всё это ради отчётности перед НАТО».

Кадыров добавил, что, как рассказали пленные, «украинские националисты буквально похищают местных жителей и заставляют взять в руки оружие для сопротивления российским военнослужащим».

«Причём забирают бандеровцы не только молодых парней, но даже пожилых жителей», — сказал глава Чечни.

Ранее помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов заявил, что украинские военнослужащие в Донбассе убили свою раненую девушку-снайпера.

22 мая Верховная рада проголосовала за продление военного положения на Украине на три месяца — до 23 августа.

Также на этот период продлён срок действия мобилизации на Украине.