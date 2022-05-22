Помощник Кадырова сообщил об убийстве украинскими военными своей раненой девушки-снайпера

Украинские военнослужащие в Донбасс убили свою раненую девушку-снайпера, заявил помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов.

«Когда она сказала, что она ранена, не может двигаться и просит помощи, они, понимая, что не могут прийти к ней на помощь, просто накрыли миномётами и убили. То есть технология ведения боевых действий у них очень своеобразная», — цитирует его РИА Новости.

Алаудинов отметил, что у девушки был шанс остаться в живых и попасть в плен, если бы не действия ВСУ.

20 мая Минобороны России сообщило о полном освобождении территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.

Корреспондент RT Игорь Жданов опубликовал видео, снятое в катакомбах «Азовстали» после того, как боевики украинского нацбатальона «Азов» сдались в плен российским войскам.