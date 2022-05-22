Помощник Кадырова сообщил об убийстве украинскими военными своей раненой девушки-снайпера

Короткая ссылка
Украинские военнослужащие в Донбасс убили свою раненую девушку-снайпера, заявил помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов.

«Когда она сказала, что она ранена, не может двигаться и просит помощи, они, понимая, что не могут прийти к ней на помощь, просто накрыли миномётами и убили. То есть технология ведения боевых действий у них очень своеобразная», — цитирует его РИА Новости.

Алаудинов отметил, что у девушки был шанс остаться в живых и попасть в плен, если бы не действия ВСУ.

20 мая Минобороны России сообщило о полном освобождении территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.

Корреспондент RT Игорь Жданов опубликовал видео, снятое в катакомбах «Азовстали» после того, как боевики украинского нацбатальона «Азов» сдались в плен российским войскам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить