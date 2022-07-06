«Социальный взрыв»: как на Украине отреагировали на заявление Генштаба о передвижении мужчин призывного возраста

Генштаб Украины сообщил о запрете покидать место проживания мужчинам призывного возраста без разрешения и утвердил порядок выдачи документа для выезда. Как заявил главком ВСУ Валерий Залужный, те, кто планирует покинуть свои районы и области, должны получить на это разрешение. При этом он отметил, что никаких указаний на воспрепятствование перемещению лиц не давалось. Позднее Владимир Зеленский попросил ВСУ доложить ему о ситуации и призвал «не принимать таких решений» без него. Эти меры уже раскритиковали украинские депутаты и общественность, расценив нововведения как запрет на свободное перемещение. По мнению экспертов, своими расплывчатыми и некорректными формулировками в нормативных актах Киеву удалось достичь своей главной цели — ещё больше запугать украинцев.

Генштаб Украины сообщил о запрете покидать место проживания мужчинам призывного возраста без соответствующего разрешения.

«Норма закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», который действует с 1992 года, предусматривает, что в военное время запрещается выезд призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства без разрешения руководителя соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП. — RT)», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Facebook*.

Генштаб сообщил и о порядке, по которому будут выдаваться разрешения на выезд.

«С целью упорядочения учёта перемещённых лиц Генеральным штабом Вооружённых сил Украины разработан порядок предоставления разрешения гражданам Украины, которые находятся на военном учёте в ТЦК и СП, на выезд за пределы места жительства (места пребывания) с момента объявления мобилизации и в военное время. Разрешение выдаётся от 30 суток до года, в зависимости от категории субъекта», — отмечается в заявлении.

В сообщении украинского Генштаба также указывается, что рассматривается «дополнительное нормирование вопросов» перемещения лиц, которые систематически пересекают административные границы «в связи со служебной или личной необходимостью». В ведомстве призвали «с пониманием относиться к регуляторным мерам».

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный

AP

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Шквал критики

Депутаты партии «Слуга народа» раскритиковали такие нововведения. В частности, Роман Грищук заявил в своём видеообращении, распространённом СМИ, что заявление Генштаба ВСУ уже вызвало бунт в соцсетях.

Он сказал, что в существующем виде эти нововведения не будут работать эффективно, и призвал внести изменения в законодательство. Грищук также отметил, что такие меры крайне негативно повлияют на экономику Украины и затруднят работу волонтёрских движений.

Ещё один представитель «Слуги народа», Роксолана Пидласа, назвала решение Генштаба ВСУ глупостью, которая «вызовет социальный взрыв и крах экономики».

«Как депутат я приложу максимум усилий, чтобы изменить законодательство, которое сделало принятие этого бреда возможным», — отметила она.

Заседание Верховной рады Украины

Gettyimages.ru

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В свою очередь, депутат той же политической силы Макс Бужанский назвал «печальным» нововведение о запрете военнообязанным «покидать территорию приписки без разрешения военкомата» и призвал его изменить.

«Нужно ли это откорректировать? Безусловно, этим немедленно должен заняться комитет по Нацбезопасности. Причём модель, которая будет предложена, вначале нужно обсудить и проверить критикой, а уже потом показывать и голосовать», — написал он в своём Telegarm-канале.

Раскритиковали сообщение Генштаба ВСУ и пользователи в сети. Так, украинцы отметили, что коррупция на Украине распространится ещё на одну сферу.

«Военкомату теперь можно бабло рубить на выдаче разрешений», — написал один из пользователей в комментариях.

У многих возникли вопросы и относительно того, как трактовать нововведения.

«Там ничего не понятно», — написали в сети.

В частности, публиковались мнения, что теперь «даже эвакуироваться нельзя».

При этом президент Украины Владимир Зеленский в своём обращении попросил доложить ему о ситуации, отметив, что в связи с ней возникло много споров.

«Я обещаю народу разобраться с этим и прошу Генштаб больше без меня не принимать таких решений», — сказал он.

Нуждается в пояснении

Позже главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился к украинским гражданам, призывникам и военнообязанным.

«Вы нужны своей стране! Все, кто до сих пор не стоит или не восстановился на военном учёте, должны это сделать. Те из вас, кто планирует выезд за пределы своих районов и областей, должны взять разрешение в ТЦК. Никаких указаний на воспрепятствование перемещению лиц на протяжении ближайших дней со стороны военного командования не давалось», — отметил Залужный в своём Facebook.

При этом он не объяснил, что имеет в виду под формулировкой «выезд за пределы своих районов и областей».

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Координатор движения адвокатов Вооружённых сил Украины Евгения Рябека ранее отметила, что первое заявление Генштаба ВСУ неверно трактовали. В комментарии «РБК-Украина» она пояснила, что в сообщении ведомства речь идёт исключительно об упорядочении учёта людей, которые меняют место регистрации.

«Возможно, опубликованный документ немного непонятно выписан. Но действительно, цель такая — чтобы упорядочить этот учёт, чтобы наши центры комплектования имели определённый порядок. То есть это больше внутренний документ, но сообщество толкует его так, как кто понял», — заявила Рябека.

Она также признала, что формулировки сообщения Генштаба ВСУ нуждаются в корректировке.

«Сегодня ещё будут проходить определённые совещания, чтобы юридически упорядочить этот документ и внести поправки для того, чтобы он был правильнее. Никто не желает остановить экономику, бизнес. То есть такая цель не ставилась», — сказала Рябека.

«Политика истребления»

Как отметил политолог Александр Дудчак, расплывчатыми и некорректными формулировками в нормативных актах Киеву удалось достичь своей главной цели — «ещё больше запугать украинцев».

«Киевские власти хотят таким образом привязать своих граждан к месту проживания, чтобы они были всегда под рукой. Неточности в документах позволят киевским властям на местах трактовать нормативные акты так, как им удобно, в частности держать население в заложниках. Эта тактика сейчас, по всей видимости, перейдёт на новый, более серьёзный уровень. Будет и ужесточаться контроль за перемещением людей. По всей видимости, в ВСУ таким образом пытаются облегчить себе пополнение рядов вооружённых сил», — заявил эксперт.

По словам Дудчака, всё это говорит о том, что у Киева остаются планы «на продолжение уничтожения собственного народа».

Брошенная военная техника ВСУ

РИА Новости

© Виктор Антонюк

«Значительная часть подразделений ВСУ понимает бессмысленность сопротивления и скотское отношение к себе со стороны властей и командиров, продолжающих политику истребления. Украинские военные покидают поле боя, и нехватка людей на фронтах требует от руководства украинских вооружённых сил принимать меры по отлову населения, по их привязке к месту жительства, фактическому закабалению», — полагает аналитик.

Дудчак считает, что разночтения в нововведениях ВСУ приведут к колоссальной коррупции на местах.

«Всё это будет сопровождаться попытками откупиться, коррупция здесь однозначно будет присутствовать. И нововведения сильно не повлияют ни на дезертирство, ни на набор в ВСУ, каких-либо изменений на поле боя это тоже не вызовет», — уверен он.

По словам эксперта Ассоциации военных политологов полковника в запасе Андрея Кошкина, у ВСУ довольно сложная, по оценке нынешнего киевского руководства, ситуация с мобилизационным ресурсом для армии, поскольку действия Киева «не создают устойчивую мотивацию для этого». По этой причине в ВСУ идут «на разного рода уловки», отметил аналитик.

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«ВСУ необходимы и резервисты, и люди, которые должны будут участвовать в боевых действиях, но их негде взять. В сети появляются ролики, как мужчин на Украине отлавливают на улице, в кафе и ресторанах. Более того, уже в Польше стали депортировать украинских беженцев от 18 до 60 лет. Ситуация чрезвычайно сложная, но контроль за сменой места жительства хотят ужесточить, чтобы этот отлов вёлся проще», — сказал Кошкин в комментарии RT.

По его мнению, неточности в нормативных документах Генштаба ВСУ и вариативность их трактовок призваны запутать население и заставить его оставаться по адресу прописки.

«Уточнения представителей ВСУ нацелены на демонстрацию того, что теоретически права украинцев не нарушаются. Но нынешние украинские власти, вводя подобные меры, глубоко убеждены в том, что если у военкома будут все данные о демографических ресурсах конкретного региона, то он в состоянии будет выполнить разнарядку по призыву. Нововведения вызваны острым желанием Киева как можно быстрее и как можно больше поместить в вооружённые силы людей», — заключил эксперт.

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