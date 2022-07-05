Глава Чечни Кадыров предложил Зеленскому и его соратникам бежать

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Чеченский лидер Рамзан Кадыров, комментируя отступление украинских военных из Лисичанска, призвал киевские власти «бежать».
Глава Чечни Кадыров предложил Зеленскому и его соратникам бежать
  • РИА Новости

«Зеленский говорит, что заберёт Лисичанск, а его бандерщина говорит обратное. Мой вам совет: бегите! Это у вас хорошо получается», — написал он в Telegram.

Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что освобождённые территории республики никто никому не отдаст.

Он также отметил, что для обеспечения безопасности ЛНР противника нужно отодвинуть на расстояние, с которого республику невозможно обстреливать из артиллерии и РСЗО.

В Киеве выразили уверенность в том, что ВСУ смогут вернуть контроль над Лисичанском, а ситуацию с отступлением назвали успешной военной операцией.

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