Советник Арестович назвал ситуацию с Лисичанском и Северодонецком удачной операцией ВСУ

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Советник главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Алексей Арестович назвал ситуацию с Лисичанском и Северодонецком удачной операцией ВСУ.
Советник Арестович назвал ситуацию с Лисичанском и Северодонецком удачной операцией ВСУ
  • РИА Новости

«Оборона Лисичанско-Северодонецкой агломерации — это успешная военная операция», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, её главными целями были нанести противнику потери, выиграть время для поставок западного вооружения и совершенствования второй линии обороны, создать условия для наступательных действий на других участках фронта.

Арестович выразил уверенность, что ВСУ смогут вернуть контроль над Лисичанском.

Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что освобождённые территории республики никто никому не отдаст. Он также отметил, что для обеспечения безопасности ЛНР противника нужно отодвинуть на расстояние, с которого республику невозможно обстреливать из артиллерии и РСЗО.

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