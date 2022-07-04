Глава ЛНР Пасечник: освобождённые территории республики никто никому не отдаст
- РИА Новости
Он предположил, что украинские вооружённые силы и батальоны националистов, «наверное, будут пытаться отвоевать территории».
«Я хочу заявить вполне ответственно и однозначно, что никто территории, на которые мы зашли, никому уже не отдаст», — приводит его слова РИА Новости.
Он заверил, у союзных войск есть достаточно сил и средств для недопущения этого.
Также Пасечник заявил, что на данный момент идёт поиск кандидатуры на пост руководителя администрации города Лисичанска.
3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики.