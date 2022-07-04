Глава ЛНР Пасечник: освобождённые территории республики никто никому не отдаст

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в эфире «России 24» заявил, что освобождённые территории республики никто никому не отдаст.

Он предположил, что украинские вооружённые силы и батальоны националистов, «наверное, будут пытаться отвоевать территории».

«Я хочу заявить вполне ответственно и однозначно, что никто территории, на которые мы зашли, никому уже не отдаст», — приводит его слова РИА Новости.

Он заверил, у союзных войск есть достаточно сил и средств для недопущения этого.

Также Пасечник заявил, что на данный момент идёт поиск кандидатуры на пост руководителя администрации города Лисичанска.

3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики.