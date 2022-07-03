Министр обороны Шойгу доложил Путину об освобождении Луганской Народной Республики

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики.

«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу доложил Верховному главнокомандующему Вооружёнными силами Российской Федерации Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики», — говорится в сообщении Минобороны.

Генерал армии Шойгу отметил, что в результате успешных боевых действий установлен полный контроль над Лисичанском и рядом близлежащих населённых пунктов.

Наиболее крупные из них — Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора.

«Общая площадь освобождённых за последние сутки территорий составила 182 кв. км», — уточнили в министерстве.

3 июля стало известно, что войска группировки «Центр» вместе с Южной группировкой войск замкнули кольцо окружения вокруг Лисичанска.

В лисичанском котле заблокирована украинская группировка войск, в настоящее время в городе завершается разгром окружённого противника.