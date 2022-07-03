Министр обороны Шойгу доложил Путину об освобождении Луганской Народной Республики
- РИА Новости
«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу доложил Верховному главнокомандующему Вооружёнными силами Российской Федерации Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики», — говорится в сообщении Минобороны.
Генерал армии Шойгу отметил, что в результате успешных боевых действий установлен полный контроль над Лисичанском и рядом близлежащих населённых пунктов.
Наиболее крупные из них — Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора.
«Общая площадь освобождённых за последние сутки территорий составила 182 кв. км», — уточнили в министерстве.
3 июля стало известно, что войска группировки «Центр» вместе с Южной группировкой войск замкнули кольцо окружения вокруг Лисичанска.
В лисичанском котле заблокирована украинская группировка войск, в настоящее время в городе завершается разгром окружённого противника.