Войска группировки «Центр» вместе с Южной группировкой войск замкнули кольцо окружения вокруг Лисичанска, в лисичанском котле заблокирована украинская группировка войск, в настоящее время в городе завершается разгром окружённого противника. Об этом заявило Министерство обороны России.

Как сообщил официальный представитель министерства Игорь Конашенков, войска группировки «Центр» под командованием генерал-полковника Александра Лапина овладели населёнными пунктами Верхнекаменка, Золотарёвка, Белогоровка.

Таким образом, они вышли к реке Северский Донец и совместно с Южной группировкой войск под командованием генерала армии Сергея Суровикина замкнули кольцо окружения вокруг Лисичанска.

Конашенков отметил, что за последние двое суток в этом районе сдались в плен 38 украинских военных, большую часть которых составляют местные жители, насильно мобилизованные в ряды ВСУ.

«Российские войска и подразделения Луганской Народной Республики ведут бои внутри Лисичанска, завершая разгром окружённого противника. В течение вчерашнего дня в окрестностях Лисичанска освобождены населённые пункты Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора», — заключил он.

Также российская армия и подразделения ЛНР взяли под контроль Новодружеск, Малорязанцево и Белую Гору.

2 июля глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что часть союзных войск прошла весь Лисичанск с боем до самого центра, в то время как другие подразделения заходили в город с флангов.

По оценкам луганского МВД, более 2 тыс. бойцов территориальной обороны Украины находятся в Лисичанске.