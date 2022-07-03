Минобороны России: в лисичанском котле полностью заблокирована группировка войск Украины
- РИА Новости
Как сообщил официальный представитель министерства Игорь Конашенков, войска группировки «Центр» под командованием генерал-полковника Александра Лапина овладели населёнными пунктами Верхнекаменка, Золотарёвка, Белогоровка.
Таким образом, они вышли к реке Северский Донец и совместно с Южной группировкой войск под командованием генерала армии Сергея Суровикина замкнули кольцо окружения вокруг Лисичанска.
Конашенков отметил, что за последние двое суток в этом районе сдались в плен 38 украинских военных, большую часть которых составляют местные жители, насильно мобилизованные в ряды ВСУ.
«Российские войска и подразделения Луганской Народной Республики ведут бои внутри Лисичанска, завершая разгром окружённого противника. В течение вчерашнего дня в окрестностях Лисичанска освобождены населённые пункты Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора», — заключил он.
Также российская армия и подразделения ЛНР взяли под контроль Новодружеск, Малорязанцево и Белую Гору.
2 июля глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что часть союзных войск прошла весь Лисичанск с боем до самого центра, в то время как другие подразделения заходили в город с флангов.
По оценкам луганского МВД, более 2 тыс. бойцов территориальной обороны Украины находятся в Лисичанске.