Кадыров рассказал о деталях освобождения Лисичанска

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о подробностях освобождения Лисичанска союзными силами.

По его словам, часть войск прошла весь город с боем до самого центра, вто время как другие подразделения заходили в Лисичанск с флангов, освобождая квартал за кварталом.

«В городе оставались мирные жители, украинские оккупанты не дали им возможности покинуть город... Для налаживания жизни в городе необходимо убедиться в отсутствии угрозы для мирного населения», — добавил Кадыров.

Он напомнил о привычке украинских войск расставлять мины-ловушки, на которых могут подорваться гражданские.

«Поэтому сейчас зачистка города является приоритетной задачей», — пояснил глава Чечни.

2 июля Кадыров со ссылкой на командира специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Замида Чалаева сообщил о полном окружении Лисичанска союзными войсками.

3 июля он заявил об освобождении города.