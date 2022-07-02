Кадыров рассказал о деталях освобождения Лисичанска

Короткая ссылка
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о подробностях освобождения Лисичанска союзными силами.
Кадыров рассказал о деталях освобождения Лисичанска
  • РИА Новости

По его словам, часть войск прошла весь город с боем до самого центра, вто время как другие подразделения заходили в Лисичанск с флангов, освобождая квартал за кварталом.

«В городе оставались мирные жители, украинские оккупанты не дали им возможности покинуть город... Для налаживания жизни в городе необходимо убедиться в отсутствии угрозы для мирного населения», — добавил Кадыров.

Он напомнил о привычке украинских войск расставлять мины-ловушки, на которых могут подорваться гражданские.

«Поэтому сейчас зачистка города является приоритетной задачей», — пояснил глава Чечни.

2 июля Кадыров со ссылкой на командира специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Замида Чалаева сообщил о полном окружении Лисичанска союзными войсками.

3 июля он заявил об освобождении города.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить