Кадыров рассказал о деталях освобождения Лисичанска
- РИА Новости
По его словам, часть войск прошла весь город с боем до самого центра, вто время как другие подразделения заходили в Лисичанск с флангов, освобождая квартал за кварталом.
«В городе оставались мирные жители, украинские оккупанты не дали им возможности покинуть город... Для налаживания жизни в городе необходимо убедиться в отсутствии угрозы для мирного населения», — добавил Кадыров.
Он напомнил о привычке украинских войск расставлять мины-ловушки, на которых могут подорваться гражданские.
«Поэтому сейчас зачистка города является приоритетной задачей», — пояснил глава Чечни.
2 июля Кадыров со ссылкой на командира специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Замида Чалаева сообщил о полном окружении Лисичанска союзными войсками.
3 июля он заявил об освобождении города.