Кадыров заявил о полном окружении Лисичанска союзными войсками

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Глава Чечни Рамзан Кадыров со ссылкой на командира специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Замида Чалаева сообщил о полном окружении Лисичанска союзными войсками.
Кадыров заявил о полном окружении Лисичанска союзными войсками
  • AP

«Стоит предположить, что в скором времени начнётся полномасштабное наступление на город. Противнику, в свою очередь, деваться некуда, поскольку все въезды и выезды из города перекрыты», — написал он в Telegram.

Ранее в Минобороны России заявили, что союзные силы в ходе спецоперации по защите Донбасса вышли непосредственно к городу Лисичанску.

По данным посла Луганской Народной Республики в России Родиона Мирошника, северные окраины города уже перешли под контроль союзных сил.

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