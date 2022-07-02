Кадыров заявил о полном окружении Лисичанска союзными войсками
- AP
«Стоит предположить, что в скором времени начнётся полномасштабное наступление на город. Противнику, в свою очередь, деваться некуда, поскольку все въезды и выезды из города перекрыты», — написал он в Telegram.
Ранее в Минобороны России заявили, что союзные силы в ходе спецоперации по защите Донбасса вышли непосредственно к городу Лисичанску.
По данным посла Луганской Народной Республики в России Родиона Мирошника, северные окраины города уже перешли под контроль союзных сил.