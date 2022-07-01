Минобороны России: союзные силы вышли непосредственно к Лисичанску
- РИА Новости
- © Геннадий Дубовой
По данным оборонного ведомства, российские войска продолжают успешное наступление в районе Лисичанска.
Отмечается, что за последние трое суток были взяты под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахта «Матросская», желатиновый завод и населённый пункт Тополёвка.
«Союзные силы вышли непосредственно к Лисичанску», — заявили в министерстве.
Ранее посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник сообщил, что все более или менее значимые транспортные артерии из Лисичанска и в Лисичанск контролируются войсками России и ЛНР.