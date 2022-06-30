Посол Мирошник: значимые транспортные артерии Лисичанска перешли под контроль России и ЛНР

Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник сообщил, что все более-менее значимые транспортные артерии из Лисичанска и в Лисичанск контролируются войсками России и ЛНР.

Об этом он написал в своём официальном Telegram-канале.

«Территория крупнейшего на Украине нефтеперерабатывающего завода Лисичанского полностью перешла под контроль союзных войск... Также завершены мероприятия по зачистке промзоны и окружающих застроек в районе Лисичанского завода РТИ», — говорится в сообщении.

По информации посла, сейчас продолжается зачистка перешедших под контроль союзных войск территорий. Он отметил потери со стороны ВСУ: украинские военные попали под массированный артиллерийский обстрел при попытке покинуть город, точное число погибших устанавливается.

«Крышка лисичанского котла вот-вот закроется. На сегодня все более-менее значимые транспортные артерии из Лисичанска и в Лисичанск контролируются войсками России и ЛНР. Находившаяся ранее под огневым контролем трасса Лисичанск — Артёмовск теперь полностью перекрыта. Все попытки покинуть по ней образующийся в Лисичанске котёл теперь невозможны», — подытожил Мирошник.

29 июня глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram, что в Лисичанск вошли первые передовые группы военных.