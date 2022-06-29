Кадыров: в Лисичанск вошли первые передовые группы военных

В Лисичанск вошли первые передовые группы военных, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.

«Мой дорогой брат, Герой России Замид Чалаев осматривает издалека Лисичанск, город, в который уже вошли первые передовые группы и который скоро будет освобождён от украинских оккупантов», — написал чеченский лидер.

По его мнению, «особого времени это не займёт».

«Хотя украинские нацики снова расскажут нам сказки об окопавшихся бандеровцах, которые лопатами будут отбивать атаки союзных войск», — добавил Кадыров.

В Минобороны России ранее заявили, что украинские военные под Лисичанском дезертируют из-за проблем с продовольствием и голода. Также стало известно, что более 1 тыс. украинских военных уничтожены под Лисичанском, в плен попали офицеры.

По информации помощника министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталия Киселёва, наёмники из американских ЧВК полностью контролируют действия украинской группировки, которая дислоцируется в Северске.