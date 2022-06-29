В ЛНР заявили, что наёмники из США руководят дислоцирующейся в Северске группировкой ВСУ

Наёмники из американских частных военных компаний (ЧВК) полностью контролируют действия украинской группировки, которая дислоцируется в Северске (ДНР).

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на помощника министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталия Киселёва.

По его словам, в Северске сейчас находятся около шести тактических батальонов украинских войск, которые «будут передвигаться в ближайшие сутки в район Краматорска на помощь в Славянск».

«Чэвэкашники США полностью управляют боевыми действиями: говорят батальонам, куда и как передвигаться», — рассказал Киселёв.

Ранее Виталий Киселёв заявил, что иностранные наёмники, покинувшие Северодонецк, оставили своё оружие в городе.

Он отметил, что речь идёт о наёмниках из Франции, Польши, Германии, США. Киселёв указал, что они «все ушли в Лисичанск».