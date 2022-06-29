В ЛНР заявили, что наёмники из США руководят дислоцирующейся в Северске группировкой ВСУ

Короткая ссылка
Наёмники из американских частных военных компаний (ЧВК) полностью контролируют действия украинской группировки, которая дислоцируется в Северске (ДНР).
В ЛНР заявили, что наёмники из США руководят дислоцирующейся в Северске группировкой ВСУ
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на помощника министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталия Киселёва.

По его словам, в Северске сейчас находятся около шести тактических батальонов украинских войск, которые «будут передвигаться в ближайшие сутки в район Краматорска на помощь в Славянск».

«Чэвэкашники США полностью управляют боевыми действиями: говорят батальонам, куда и как передвигаться», — рассказал Киселёв.

Ранее Виталий Киселёв заявил, что иностранные наёмники, покинувшие Северодонецк, оставили своё оружие в городе.

Он отметил, что речь идёт о наёмниках из Франции, Польши, Германии, США. Киселёв указал, что они «все ушли в Лисичанск».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить