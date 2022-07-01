Посол ЛНР Мирошник: северные окраины Лисичанска перешли под контроль республики
- РИА Новости
«Как раз Шипилово, Приволье (да и туда я отнесу и Новодружеск) — это как раз северные окраины города Лисичанска, которые уже, по сути, находятся под контролем союзных войск, и там идут уже зачистки», — цитирует его ТАСС.
По словам Мирошника, в самом городе боевые действия продолжаются уже двое суток, наступление идёт с четырёх сторон.
В Народной милиции ЛНР ранее сообщили об освобождении населённых пунктов Приволье и Шипиловка.
29 июня глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram, что в Лисичанск вошли первые передовые группы военных.