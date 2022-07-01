Посол ЛНР Мирошник: северные окраины Лисичанска перешли под контроль республики

Северные окраины Лисичанска перешли под контроль союзных сил Луганской Народной Республики и России, ведутся зачистки, заявил посол ЛНР Родион Мирошник в эфире «Соловьёв LIVE».

«Как раз Шипилово, Приволье (да и туда я отнесу и Новодружеск) — это как раз северные окраины города Лисичанска, которые уже, по сути, находятся под контролем союзных войск, и там идут уже зачистки», — цитирует его ТАСС.

По словам Мирошника, в самом городе боевые действия продолжаются уже двое суток, наступление идёт с четырёх сторон.

В Народной милиции ЛНР ранее сообщили об освобождении населённых пунктов Приволье и Шипиловка.

29 июня глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram, что в Лисичанск вошли первые передовые группы военных.