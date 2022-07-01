Подразделения ЛНР освободили Приволье и Шипиловку

В Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили об освобождении населённых пунктов Приволье и Шипиловка.

«Сегодня украинские националисты были изгнаны из н. п. Приволье и Шипиловка. Противник понёс крупные потери в живой силе и технике. Наступление союзных сил продолжается», — говорится в заявлении ведомства.

29 июня глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram, что в Лисичанск вошли первые передовые группы военных.

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки заявил, что группировке украинских войск в Лисичанске поступил приказ об отводе.