Подразделения ЛНР освободили Приволье и Шипиловку
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«Сегодня украинские националисты были изгнаны из н. п. Приволье и Шипиловка. Противник понёс крупные потери в живой силе и технике. Наступление союзных сил продолжается», — говорится в заявлении ведомства.
29 июня глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram, что в Лисичанск вошли первые передовые группы военных.
Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки заявил, что группировке украинских войск в Лисичанске поступил приказ об отводе.