Подразделения ЛНР освободили Приволье и Шипиловку

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В Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили об освобождении населённых пунктов Приволье и Шипиловка.
Подразделения ЛНР освободили Приволье и Шипиловку
  • © РИА Новости / Виктор Антонюк

«Сегодня украинские националисты были изгнаны из н. п. Приволье и Шипиловка. Противник понёс крупные потери в живой силе и технике. Наступление союзных сил продолжается», — говорится в заявлении ведомства.

29 июня глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram, что в Лисичанск вошли первые передовые группы военных.

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки заявил, что группировке украинских войск в Лисичанске поступил приказ об отводе.

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