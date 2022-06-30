В ЛНР заявили о приказе Киева украинским войскам отходить из Лисичанска

Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки ЛНР сообщил, что группировке украинских войск в Лисичанске поступил приказ об отводе.

«Группировке украинских войск, находящейся в населённом пункте Лисичанск и его окрестностях, отдан приказ на отвод своих войск», — цитирует Марочко ТАСС.

По его словам, для минимизации потерь украинским военным приказали отступать мелкими группами, соблюдая большой интервал и дистанцию.

В свою очередь посол ЛНР в Москве Родион Мирошник в эфире «Соловьёв Live» заявил, что командование украинской группировки в Лисичанске активно покидает город.

По словам Мирошника, в Лисичанске остаются бойцы теробороны и «какие-то представители нацбатов разномастных».

Ранее Мирошник сообщил, что все более или менее значимые транспортные артерии из Лисичанска и в Лисичанск контролируются войсками России и ЛНР.