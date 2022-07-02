В ЛНР заявили о находящихся в Лисичанске 2 тысячах бойцов теробороны Украины
«Сейчас в Лисичанске и его окрестностях находятся порядка 2150 «одноразовых бойцов». Это те, которых здесь оставили насильно, — теробороновцы», — цитирует ТАСС Киселёва.
По его словам, эти бойцы приехали из Львовской, Ровенской областей, из-под Одессы и из Днепропетровска для охраны наёмников.
В Народной милиции ЛНР ранее сообщили об освобождении населённых пунктов Приволье и Шипиловка.
29 июня глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram, что в Лисичанск вошли первые передовые группы военных.