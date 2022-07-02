В ЛНР заявили о находящихся в Лисичанске 2 тысячах бойцов теробороны Украины

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Более 2 тыс. бойцов территориальной обороны Украины находятся на данный момент в Лисичанске, заявил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселёв.

«Сейчас в Лисичанске и его окрестностях находятся порядка 2150 «одноразовых бойцов». Это те, которых здесь оставили насильно, — теробороновцы», — цитирует ТАСС Киселёва.

По его словам, эти бойцы приехали из Львовской, Ровенской областей, из-под Одессы и из Днепропетровска для охраны наёмников.

В Народной милиции ЛНР ранее сообщили об освобождении населённых пунктов Приволье и Шипиловка.

29 июня глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram, что в Лисичанск вошли первые передовые группы военных.

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