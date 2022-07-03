В МО России заявили о взятии под контроль Новодружеска, Малорязанцева и Белой Горы
- РИА Новости
«В течение вчерашнего дня в окрестностях Лисичанска освобождены населённые пункты Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора», — говорится в сообщении.
Отмечается, что войска России и ЛНР ведут бои внутри Лисичанска, завершая разгром окружённого противника.
2 июля глава Чечни Рамзан Кадыров со ссылкой на командира специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Замида Чалаева сообщил о полном окружении Лисичанска союзными войсками.
Позже он заявил об освобождении города.