Российская армия и подразделения Луганской Народной Республики взяли под контроль Новодружеск, Малорязанцево и Белую Гору, сообщает Минобороны России.

«В течение вчерашнего дня в окрестностях Лисичанска освобождены населённые пункты Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора», — говорится в сообщении.

Отмечается, что войска России и ЛНР ведут бои внутри Лисичанска, завершая разгром окружённого противника.

2 июля глава Чечни Рамзан Кадыров со ссылкой на командира специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Замида Чалаева сообщил о полном окружении Лисичанска союзными войсками.

Позже он заявил об освобождении города.