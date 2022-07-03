В МО России заявили о взятии под контроль Новодружеска, Малорязанцева и Белой Горы

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Российская армия и подразделения Луганской Народной Республики взяли под контроль Новодружеск, Малорязанцево и Белую Гору, сообщает Минобороны России.
В МО России заявили о взятии под контроль Новодружеска, Малорязанцева и Белой Горы
  • РИА Новости

«В течение вчерашнего дня в окрестностях Лисичанска освобождены населённые пункты Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора», — говорится в сообщении.

Отмечается, что войска России и ЛНР ведут бои внутри Лисичанска, завершая разгром окружённого противника.

2 июля глава Чечни Рамзан Кадыров со ссылкой на командира специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Замида Чалаева сообщил о полном окружении Лисичанска союзными войсками.

Позже он заявил об освобождении города.

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