Глава ЛНР Пасечник: противника нужно отодвинуть на безопасное расстояние

Для обеспечения безопасности Луганской Народной Республики противника нужно отодвинуть на расстояние, с которого ЛНР невозможно обстреливать из артиллерии и РСЗО, заявил глава республики Леонид Пасечник.

По его словам, дальнобойная артиллерия и РСЗО, поставленные Украине Западом, достают до территории ЛНР.

«Поэтому территория освобождена, но боевые действия, война не заканчивается — мы должны отодвинуть противника на безопасную для нас территорию как минимум», — приводит РИА Новости слова Пасечника в эфире Первого канала.

Он добавил, что задачу по демилитаризациии и денацификации Украины «никто не отменял».

3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики.

Генерал армии Шойгу отметил, что в результате успешных боевых действий установлен полный контроль над Лисичанском и рядом близлежащих населённых пунктов.