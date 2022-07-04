Глава ЛНР Пасечник: противника нужно отодвинуть на безопасное расстояние
- РИА Новости
По его словам, дальнобойная артиллерия и РСЗО, поставленные Украине Западом, достают до территории ЛНР.
«Поэтому территория освобождена, но боевые действия, война не заканчивается — мы должны отодвинуть противника на безопасную для нас территорию как минимум», — приводит РИА Новости слова Пасечника в эфире Первого канала.
Он добавил, что задачу по демилитаризациии и денацификации Украины «никто не отменял».
3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики.
Генерал армии Шойгу отметил, что в результате успешных боевых действий установлен полный контроль над Лисичанском и рядом близлежащих населённых пунктов.