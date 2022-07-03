Генштаб ВСУ подтвердил отступление украинских военных из Лисичанска
- AP
«После тяжелых боёв за Лисичанск силы обороны Украины были вынуждены отойти с занимаемых позиций и рубежей», — говорится в сообщении генштаба ВСУ в Telegram.
3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики.
Генерал армии Шойгу отметил, что в результате успешных боевых действий установлен полный контроль над Лисичанском и рядом близлежащих населённых пунктов.
Наиболее крупные из них — Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора.
В лисичанском котле заблокирована украинская группировка войск, в настоящее время в городе завершается разгром окружённого противника.