Генштаб ВСУ подтвердил отступление украинских военных из Лисичанска

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Генштаб украинских войск подтвердил отход украинских подразделений из Лисичанска в Луганской Народной Республике.
Генштаб ВСУ подтвердил отступление украинских военных из Лисичанска
  • AP

«После тяжелых боёв за Лисичанск силы обороны Украины были вынуждены отойти с занимаемых позиций и рубежей», — говорится в сообщении генштаба ВСУ в Telegram.

3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики.

Генерал армии Шойгу отметил, что в результате успешных боевых действий установлен полный контроль над Лисичанском и рядом близлежащих населённых пунктов.

Наиболее крупные из них — Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора.

В лисичанском котле заблокирована украинская группировка войск, в настоящее время в городе завершается разгром окружённого противника.

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