Генштаб украинских войск подтвердил отход украинских подразделений из Лисичанска в Луганской Народной Республике.

«После тяжелых боёв за Лисичанск силы обороны Украины были вынуждены отойти с занимаемых позиций и рубежей», — говорится в сообщении генштаба ВСУ в Telegram.

3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики.

Генерал армии Шойгу отметил, что в результате успешных боевых действий установлен полный контроль над Лисичанском и рядом близлежащих населённых пунктов.

Наиболее крупные из них — Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора.

В лисичанском котле заблокирована украинская группировка войск, в настоящее время в городе завершается разгром окружённого противника.