«Прокси-война против России»: как США и их союзники планируют нарастить поставки оружия на Украину

Вашингтон предоставит Киеву новый пакет военной помощи на $800 млн, включающий системы ПВО, заявил глава Белого дома Джо Байден. В свою очередь, другие 50 стран передадут Украине 600 танков, 500 артиллерийских систем, 600 тыс. снарядов, а также современные РСЗО. В частности, Франция объявила о поставке на Украину самоходных артиллерийских установок CAESAR и бронемашин, Великобритания пообещала военную помощь на £1 млрд. По мнению экспертов, США возглавили ведение прокси-войны против России за счёт поставок оружия Киеву и привлечения к этому других стран, однако такая тактика не поможет украинским ВС переломить ход боевых действий.

В ближайшие дни США предоставят Украине новый пакет военной помощи на $800 млн, включающий системы ПВО. Об этом заявил глава Белого дома Джо Байден во время пресс-конференции по итогам второго дня саммита НАТО в Мадриде.

«В ближайшие дни мы собираемся объявить о (выделении ещё одного пакета помощи на сумму. — RT) $800 млн, включая новые продвинутые западные системы ПВО, дополнительную артиллерию и боеприпасы, контрбатарейные радары и дополнительные боеприпасы для уже переданных Украине систем HIMARS, и ещё больше таких систем поступит из других стран», — заявил Байден.

При этом глава Белого дома акцентировал внимание на том, что Соединённые Штаты «играют ведущую роль» в процессе поставок оружия на Украину.

«С момента моего вступления в должность мы предоставили Украине оборонительных средств почти на $7 млрд», — подчеркнул Байден.

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Он также отметил, что Вашингтону удалось убедить 50 стран «взять на себя новые обязательства» по оказанию помощи Киеву.

«Почти 140 тыс. противотанковых систем, более 600 танков, почти 500 артиллерийских систем, более 600 тыс. артиллерийских снарядов, а также современные реактивные системы залпового огня, противокорабельные системы и системы ПВО», — сказал Байден.

В свою очередь, французский президент Эммануэль Макрон во время пресс-конференции пообещал оперативно поставить Киеву шесть самоходных артиллерийских установок (САУ) CAESAR и бронемашины.

«Франция очень быстро поставит Киеву необходимое вооружение, в частности, ещё шесть САУ CAESAR, а также значительное количество бронемашин, чтобы обороняться», — сообщил он.

Лондон предоставит Киеву военную помощь в размере £1 млрд, объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«Это увеличение финансирования… будет направлено на поставку таких средств, как современные системы ПРО, беспилотные летательные аппараты, новые инновационные средства ведения радиоэлектронной борьбы, а также на закупку тысяч единиц жизненно важного обмундирования для украинских солдат», — говорится в пресс-релизе, размещённом на сайте британского правительства.

Символика НАТО

AP

По мнению британских властей, этот шаг позволит Украине перейти к «проведению наступательных операций против российских сухопутных войск».

Как отмечается в документе, с начала спецоперации РФ Великобритания выделила Украине £2,3 млрд на оборонные нужды. Бо́льшую военную помощь Киеву среди западных союзников оказал лишь Вашингтон.

«К настоящему времени поддержка (со стороны Лондона. — RT) включает в себя поставку более 5 тыс. произведённых в Северной Ирландии противотанковых ракет NLAW, реактивные системы залпового огня большой дальности, артиллерийские системы, включая 155-мм самоходные артиллерийские установки, а также быструю разработку и производство британской стартап-компанией барражирующих боеприпасов малой и средней дальности», — отмечается в пресс-релизе.

В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил журналистам, что альянс поддерживает идею предоставления Украине «большого количества современного оборудования, в том числе западного, и многих различных его видов».

«В действительности теперь на НАТО возложена задача помочь Украине совершить переход от старого оборудования советского образца к современному стандарту НАТО», — сказал Столтенберг, добавив, что украинской стороне требуется широкий спектр тяжёлого вооружения натовского образца.

«Угроза с непредсказуемыми последствиями»

Напомним, Вашингтон уже неоднократно объявлял о выделении Киеву средств на оборонные нужды. Так, 1 июня пресс-служба Белого дома опубликовала официальное заявление президента США Джо Байдена об отправке американских реактивных систем залпового огня HIMARS на Украину в качестве военной помощи.

15 июня во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским американский лидер объявил о выделении Киеву пакета оборонной помощи на сумму $1 млрд. Как отмечалось в заявлении, размещённом на сайте Белого дома, в пакет вошли два береговых противокорабельных комплекса с ракетами Harpoon, 18 гаубиц M777 и машины для их перевозки, снаряды для американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и артиллерии калибра 155 мм.

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Позднее, 23 июня, глава Минобороны Украины Алексей Резников подтвердил в своём Twitter доставку в страну американских РСЗО HIMARS.

В тот же день координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил во время брифинга в Белом доме, что Вашингтон поставит Киеву очередной пакет военной помощи на $450 млн. По его словам, в него войдут РСЗО, патрульные катера и артиллерийские боеприпасы.

28 июня посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что поставки оружия Украине со стороны США повышают угрозу эскалации.

«Безоглядное и безответственное накачивание Украины оружием лишь закручивает спираль конфликта и повышает угрозы дальнейшей эскалации с непредсказуемыми последствиями», — приводит слова Антонова пресс-служба посольства.

«Курс на продолжение эскалации»

Как отметил ведущий эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков, «Соединённые Штаты возглавили ведение прокси-войны против России за счёт поставок оружия Киеву и привлечения к этому других стран». По его словам, США идут на всё ради того, чтобы конфликт продолжался как можно дольше.

«Вашингтон делает это не в одиночку, а с помощью третьих стран, преимущественно государств — членов НАТО, которые ему удалось уговорить подписаться на эту авантюру. Фактически США и большинство стран альянса взяли курс на продолжение эскалации напряжённости между Западом и Россией. Всё это нужно, чтобы сдерживать и противодействовать РФ», — заявил аналитик в беседе с RT.

Ради достижения этих целей Вашингтон и его союзники готовы учащать и укрупнять поставки оружия, констатировал Ермаков.

«Например, установки NLAW, которые поставляет Киеву Лондон, относятся к типу противотанковых ракетных комплексов, они достаточно мощные. Другое дело, что ими, конечно, нужно уметь правильно пользоваться, а в ВСУ уже осталось немного военных, которые обладают такими навыками. То же самое касается и французских CAESAR. Американские HIMARS — достаточно тяжёлые вооружения, которые действительно позволяют вести наступательные действия. Однако не стоит забывать, что западное оружие регулярно уничтожается российскими ВС», — отметил Ермаков.

Поставки западных вооружений на Украину

AP

Впрочем, по мнению военного эксперта Ивана Коновалова, всё оружие, которое США и их союзники уже поставляют на Украину или планируют передать, «не в состоянии переломить ход боевых действий».

«Дело в том, что пока эти вооружения дойдут до ВСУ, Россия уже уничтожит огромную номенклатуру того оружия, которым на данный момент владеют киевские власти. Соответственно, западные вооружения придут просто на их замещение, но не более того», — пояснил аналитик в комментарии RT.

«Не помогут Киеву решить в свою пользу ситуацию на поле боя и анонсированные Западом системы ПВО: они способны прикрыть лишь какие-то сегменты районов дислокации ВСУ, однако этого будет недостаточно», — считает Коновалов.

Что касается систем NLAW, то, по мнению эксперта, это оружие уже окончательно скомпрометировало себя в ходе боевых действий на Украине.

«Российские ВС перехватывают их очень быстро, поэтому применение таких систем украинской стороной уж точно ничего не решит на поле боя. Кроме того, украинские войска деморализованы, они проигрывают бой за боем и массово сдаются в плен. И никакие поставки вооружений Киеву уже не помогут: Россия выполнит все задачи спецоперации, которые она перед собой поставила», — заключил эксперт.