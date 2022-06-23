США поставят Украине дополнительные РСЗО, боеприпасы и патрульные катера на $450 млн
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Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге в Белом доме.
По его словам, речь идёт о системах HIMARS и десятках тысяч боеприпасов.
Всего США оказали Украине военную помощь на сумму $6,1 млрд с февраля, а с начала работы администрации Джо Байдена — на $6,8 млрд, добавил Кирби.
Как ранее заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, Соединённые Штаты не смогут с помощью поставок вооружений на Украину принудить Россию следовать их правилам.
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов высказал мнение, что накачка Украины оружием является путём к конфронтации между Россией и США.