США поставят Украине дополнительные РСЗО, боеприпасы и патрульные катера на $450 млн

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Соединённые Штаты поставят украинской армии новый пакет военной помощи на $450 млн, в него войдут РСЗО, патрульные катера и артиллерийские боеприпасы.
США поставят Украине дополнительные РСЗО, боеприпасы и патрульные катера на $450 млн
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге в Белом доме.

По его словам, речь идёт о системах HIMARS и десятках тысяч боеприпасов.

Всего США оказали Украине военную помощь на сумму $6,1 млрд с февраля, а с начала работы администрации Джо Байдена — на $6,8 млрд, добавил Кирби.

Как ранее заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, Соединённые Штаты не смогут с помощью поставок вооружений на Украину принудить Россию следовать их правилам.

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов высказал мнение, что накачка Украины оружием является путём к конфронтации между Россией и США

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