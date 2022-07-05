«В результате успешного наступления»: Шойгу сообщил об уничтожении на Украине 170 наёмников за последние 10 дней

Коллективный Запад намерен затянуть конфликт на Украине, поэтому продолжает масштабные поставки вооружений киевскому режиму, заявил Сергей Шойгу. При этом часть поставляемого на Украину оружия, подчеркнул он, попадает на чёрный рынок и «расползается» по Ближнему Востоку. Глава Минобороны РФ также сообщил, что за последние десять дней в ходе СВО были уничтожены 170 иностранных наёмников. Как следует из ежедневной сводки МО, ВКС России ударом высокоточного оружия ликвидировали пункт временной дислокации иностранных наёмников в Николаевской области, а в Харькове уничтожены до 150 солдат и 12 единиц техники ВСУ.

Союзные войска за последние десять дней уничтожили 170 иностранных наёмников в ходе специальной военной операции в поддержку республик Донбасса, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании в Минобороны России.

«В результате успешного наступления российской армии и подразделений народных республик сократилось количество действующих в стране иностранных наёмников и сотрудников частных военных компаний. За последние десять дней 170 наёмников уничтожены, 99 — отказались от участия в боевых действиях и покинули территорию Украины», — сказал Шойгу.

Он также добавил, что спецоперация завершится полным выполнением задач, поставленных Верховным главнокомандующим РФ: «Сегодня для нас главные приоритеты — сохранение жизни и здоровья подчинённого личного состава, исключение угрозы безопасности гражданского населения».

Глава МО также заявил, что Запад, надеясь затянуть украинский конфликт, продолжает масштабные поставки вооружения киевскому режиму. Так, на украинскую территорию доставлено более 28 тыс. т военных грузов.

«По имеющимся данным, часть иностранного вооружения, поставляемого Западом Украине, «расползается» по Ближневосточному региону, а также попадает на чёрный рынок», — добавил Шойгу.

Сводка Минобороны

Пункт временной дислокации иностранных наёмников уничтожен в Николаевской области, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В городе Харькове высокоточным оружием ВКС России уничтожены до 150 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники 93-й механизированной бригады ВСУ. Кроме того, за сутки высокоточным оружием поражено два пункта управления в районах населённых пунктов Звановка и Ивано-Дарьевка Донецкой Народной Республики, четыре склада с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением в районе Красное Харьковской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 18 районах, в том числе пункт временной дислокации иностранных наёмников в районе населённого пункта Лиманы Николаевской области», — сказал он.

Сводка Минобороны РФ о ходе спецоперации за 5 июля

В рамках контрбатарейной борьбы было поражено четыре украинских артиллерийских взвода реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град», один артиллерийский взвод гаубиц «Гиацинт-Б».

Авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удар по трём пунктам управления ВСУ, двум складам боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, одной радиолокационной станции зенитного ракетного комплекса С-300, а также живой силе и военной технике ВСУ в 63 районах.

В Херсонской области в результате воздушного боя российский истребитель сбил самолёт Су-25 Воздушных сил Украины. Кроме того, российские средства ПВО сбили три украинских беспилотных летательных аппарата, а также перехватили три тактические ракеты «Точка-У» и восемь снарядов РСЗО.

© Министерство обороны РФ

Обстрел Курской и Брянской областей со стороны Украины

Утром во вторник 5 июля украинские вооружённые формирования обстреляли село Зерново Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Сегодня утром со стороны Украины был произведён артиллерийский обстрел села Зерново Суземского района. Зафиксировано порядка 18 выстрелов. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы», — написал он в своём Telegram-канале.

В Курской области со стороны Украины обстреляно несколько приграничных населённых пунктов Глушковского района. По словам губернатора Романа Старовойта, «зафиксированы прилёты в деревне Марково, снова рвутся снаряды в посёлке Тёткино».

«Результаты утреннего обстрела: по предварительной информации, пострадавших нет. В селе Попово-Лежачи зафиксированы повреждения некоторых домов, в них выбиты стёкла, пострадали фасады. В Тёткино и Попово-Лежачах нет света, готовимся к решению этой проблемы», — написал в Telegram-канале глава Курской области.