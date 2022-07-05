Шойгу заявил о попадании на чёрный рынок поставляемого Западом Украине оружия
- РИА Новости
«По имеющимся данным, часть иностранного вооружения, поставляемого Западом Украине, расползается по Ближневосточному региону, а также попадает на чёрный рынок», — сказал он.
Ранее RT выяснил, что беспрецедентные по своим масштабам поставки иностранного вооружения Киеву привели к формированию на Украине нелегальных маркетплейсов — площадок в даркнете, где можно найти объявление о продаже противотанкового комплекса Javelin или передовых барражирующих боеприпасов Phoenix Ghost.