Шойгу заявил о попадании на чёрный рынок поставляемого Западом Украине оружия

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании заявил, что часть оружия, поставляемого Западом Украине, уже попала на чёрный рынок.
Шойгу заявил о попадании на чёрный рынок поставляемого Западом Украине оружия
  • РИА Новости

«По имеющимся данным, часть иностранного вооружения, поставляемого Западом Украине, расползается по Ближневосточному региону, а также попадает на чёрный рынок», — сказал он.

Ранее RT выяснил, что беспрецедентные по своим масштабам поставки иностранного вооружения Киеву привели к формированию на Украине нелегальных маркетплейсов — площадок в даркнете, где можно найти объявление о продаже противотанкового комплекса Javelin или передовых барражирующих боеприпасов Phoenix Ghost.

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