С доставкой по стране и миру: как на Украине продают натовское оружие в даркнете

Как выяснил RT, беспрецедентные по своим масштабам поставки иностранного вооружения Киеву привели к формированию на Украине нелегальных маркетплейсов — площадок в даркнете, где можно найти объявление о продаже противотанкового комплекса Javelin или передовых барражирующих боеприпасов Phoenix Ghost. RT связался с продавцами уникальных товаров и предложил оформить сделку.

На одной из посещаемых RT в рамках эксперимента украинских нелегальных онлайн-площадок в последнее время стали часто появляться предложения о покупке иностранного вооружения с доставкой по территории Украины и даже за рубеж.



Речь идёт не только о лёгком стрелковом вооружении: в ассортименте, например, мобильные противотанковые комплексы Javelin, поставляемые Украине Соединёнными Штатами и их союзниками в рамках различных пакетов военной помощи.

Но не только это. В частные руки готовы отдать, например, новейший американский дрон Phoenix Ghost, так называемый барражирующий боеприпас, разработанный в США специально для нужд украинских военных.

RT смог связаться с анонимными украинскими торговцами оружием и заказать покупку комплексов Phoenix Ghost, а также партии американских противопехотных мин M18A1 Claymore, которые также фигурировали в списках поставляемого Украине вооружения.

RT

Как следует из переписки, дроны Phoenix Ghost предлагаются по $4 тыс. за штуку, а вот мины приобрести уже невозможно. Доставка осуществляется через систему неких тайников, причём не только по территории Украины, но также и других стран.

RT

RT предложил продавцам оружия указать номер счёта криптокошелька, на который следует перевести деньги для покупки Phoenix Ghost. Как выяснилось, оплату можно было провести прямо на маркетплейсе, выступающим в роли гаранта сделки. Продавцы подтвердили свою готовность после оплаты заложить боеприпас в тайник и сообщить его координаты.

RT

В ходе дальнейшей переписки мы спросили украинских торговцев оружием, могут ли они доставить Phoenix Ghost на территорию Польши — к примеру, в район приграничного города Пшемысля. Как оказалось, такой вариант возможен, правда, за дополнительную плату в $1 тыс.

Доставка в Польшу, к слову, при таком не слишком высоком прайсе для перевозки может свидетельствовать о том, что у нелегальных торговцев налажен контакт с пограничниками. Сам же тайник, как выяснилось, это просто «прикоп в лесу» с координатами места и его фотографией. Как подчеркнул продавец, схема будет похожа на используемую при передаче наркотиков.

На этой же онлайн-площадке RT пообщался с другим продавцом под псевдонимом weapons ukraine. Он продаёт американские бронежилеты — по $1,5 тыс. за партию от пяти штук. В ассортименте также американские винтовки М4 с глушителем и сотней патронов по $2,4 тыс. за комплект.

RT

Помимо американского вооружения, weapons ukraine предлагает множество старого, зачастую ещё советского оружия — различные модификации советских ручных гранат, пистолеты, автоматы АК и даже снайперские винтовки Драгунова по $3,6 тыс. за штуку плюс две обоймы по 50 патронов в придачу.

На вкус и цвет

Если вдруг вас чем-то не устраивает Phoenix Ghost, это не повод расстраиваться. В украинском даркнете можно подобрать и его ближайший аналог — дрон Switchblade в 600-й версии. Купить можно по $7 тыс. за штуку, но в наличии у продавца осталось только два комплекта.

RT

Модификацию Switchblade 300 предлагают уже подешевле — за $4 тыс. Три комплекта в наличии.

RT

У того же продавца можно купить множество ручных противотанковых гранатомётов. В частности, знаменитый и активно разрекламированный ВСУ британский ПТРК NLAW предлагается за $15 тыс. А вот немецкий Panzerfaust 3 идёт всего по $670 за штуку.

RT

Стоит ли говорить, что предложение менее передового оружия на украинских нелегальных маркетплейсах ещё разнообразнее. В частности, на одном из соответствующих порталов предлагаются к покупке автоматические винтовки — копии АК-47, под его же патрон, а также различные модификации классической американской автоматической винтовки М-16, включая и одну из последних — Brownells BRN-180.

RT

Власти признают проблему

Масштабные и порой бесконтрольные со стороны самого же Запада поставки на Украину вооружения, амуниции, продовольственной гуманитарной помощи приводят к разрастанию проблемы перепродажи снаряжения на чёрном рынке. Это вынуждены признавать даже официальные украинские власти и силовые структуры. Так, к примеру, СБУ отчиталась о том, что им удалось предотвратить продажу порядка тысячи бронежилетов, предназначенных для нужд ВСУ, в одной из сетей гипермаркетов во Львовской области.

Чуть ранее во Львове, но уже сотрудниками украинской Нацполиции был пресечён другой канал торговли амуницией для ВСУ — речь шла о касках и бронежилетах на сумму в 550 тыс. гривен.

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Другую, не менее интересную схему наживы на потоках поставки вооружения и гумпомощи выявили уже в Днепропетровске (современном Днепре). Там сбежавший после начала СВО в Европу житель города наладил схему поставок на Украину товаров военного назначения, оплачивали которые различные волонтёрские общественные организации.

Пронырливый днепропетровец затем втридорога перепродавал ввозимое из Европы снаряжение якобы для нужд ВСУ на различных сайтах в интернете.

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Подобных примеров можно привести много. Проблема торговли амуницией и гуманитарной помощью приобрела такой размах, что украинские журналисты начали выпускать специальные памятки — как рядовому гражданину выявить гуманитарку в продаже и по какому номеру сообщать в СБУ по поводу таких фактов.

Ситуация с распределением гуманитарной помощи от международных партнёров ещё более удручающая. Так, даже заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко на конгрессе местных и региональных властей был вынужден признать, что из всего объёма гуманитарной помощи, попадающей на Украину, лишь 18% доходит непосредственно до областных военно-гражданских администраций. Остальное просто растворяется где-то на складах общественных, благотворительных и даже религиозных НКО.

Шопинг для террористов

Как рассказал в беседе с RT владелец компании «Интернет-Розыск» Игорь Бедеров, переток иностранного оружия со складов ВСУ на чёрный рынок закономерен и обусловлен особенностями Украины как государства.

«Любые военные действия нивелируют контроль, тем более что Украина исторически была перевалочной базой и чёрным рынком для вооружения. Там всегда было очень много именно европейского вооружения. Там был достаточно либерализованный рынок в плане закупки оружия, в том числе и гражданского», — заявил военный эксперт.

По словам Бедерова, существуют значительные риски попадания тяжёлого вооружения в руки террористов.

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«Это вполне так с учётом того, что нет никаких рычагов контроля. Вот, к примеру, привезли иностранцы своё вооружение: куда поступило, как поступило? Довезли ли вообще хоть что-то? Совершенно непонятно», — отметил он.

Бедеров указывает и на возможность незаконной торговли тяжёлым вооружением со складов, которые украинскими военнослужащими объявляются уничтоженными в результате действий российских войск. В любом случае идут боевые действия, и скрыть недостачу различного снаряжения, объявляя его «погибшим» в результате действий противника, гораздо легче.

Бедеров также заявил, что не исключает расползания нелегального оружейного бизнеса в сопредельные европейские страны.

«Тут и довольно прозрачная граница, и толпы беженцев, плюс необходимость доставлять гуманитарные грузы. Все это теоретически может быть использовано и, как мы помним из истории, использовалось неоднократно для подобного рода поставок нелегального оружия. Особенностью текущего момента является скорее «высокотехнологичность» ведения такого бизнеса. Если раньше были живые посредники, то теперь есть интернет. Правда, и доля мошенников на этом рынке крайне высока, по некоторым прикидкам — от 70% и выше», — заключил Игорь Бедеров.