США планируют поставить на Украину 10 тысяч приборов ночного видения

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RT
Контрактное командование Сухопутных войск США разместило тендер на приобретение 10 тыс. приборов ночного видения. Из документа, с которым ознакомился RT, следует, что всю партию планируется поставить на Украину.
США планируют поставить на Украину 10 тысяч приборов ночного видения
  • Gettyimages.ru

Американское Управление по делам обеспечения безопасности Командования связи и электроники (CECOM SAMD), указанное в описании тендера, занимается поставками приборов ночного видения для государств — партнёров США.

В зону ответственности управления и перечень стран, куда необходимо поставить тактические приборы ночного видения AN/PVS-14 и принадлежности к ним, входит и Украина.

В контрактной документации подчёркивается, что CECOM SAMD ищет компании, «способные поставить до десяти тысяч коммерческих приборов ночного видения AN/PVS-14 и принадлежностей к ним из расчёта 500 шт. в месяц».

Общий объём военной помощи Киеву со стороны Соединённых Штатов с момента начала специальной военной операции на Украине достиг уже $6,1 млрд. 

В число поставляемых вооружений входит широкая номенклатура стрелковых и артиллерийских боеприпасов, гаубицы, реактивные системы залпового огня, миномёты, противотанковые комплексы и другое вооружение. Последний пакет военной помощи Украине со стороны США оценивается почти в полмиллиарда долларов.

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